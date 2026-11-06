Ticaret Bakanlığı Çocuklar İçin Risk Taşıyan Bir Oyuncağın Satışını Yasakladı

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiğini belirlediği bir oyuncağın satışını yasakladı. Oyuncağın piyasadan çekilmesine de karar verildi. Denetimde ürünün küçük parça ve ip uzunluğu bakımından standarda uymadığı görüldü.