Ticaret Bakanlığı Çocuklar İçin Risk Taşıyan Bir Oyuncağın Satışını Yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiğini belirlediği bir oyuncağın satışını yasakladı. Oyuncağın piyasadan çekilmesine de karar verildi. Denetimde ürünün küçük parça ve ip uzunluğu bakımından standarda uymadığı görüldü.
Oyuncak piyasadan toplatılıyor.
Uyumsuzluk küçük parçada ve ipte.
Bakanlık denetime devam edecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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