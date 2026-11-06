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Ticaret Bakanlığı Çocuklar İçin Risk Taşıyan Bir Oyuncağın Satışını Yasakladı

Ticaret Bakanlığı Çocuklar İçin Risk Taşıyan Bir Oyuncağın Satışını Yasakladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 20:39
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Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiğini belirlediği bir oyuncağın satışını yasakladı. Oyuncağın piyasadan çekilmesine de karar verildi. Denetimde ürünün küçük parça ve ip uzunluğu bakımından standarda uymadığı görüldü.

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Oyuncak piyasadan toplatılıyor.

Oyuncak piyasadan toplatılıyor.

Bakanlığın piyasa gözetimi ve denetimi biriminin yaptığı denetimlerde oyuncağın, oyuncak güvenliği standardının fiziksel ve mekanik şartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bunun üzerine ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı.

Uyumsuzluk küçük parçada ve ipte.

Uyumsuzluk küçük parçada ve ipte.

Standarda uyumsuzluk küçük parçalar ve ip uzunluğuyla ilgili. Bakanlık, ürünün çocuklarda boğulma ve yaralanma riski taşıdığını değerlendirdi.

Bakanlık denetime devam edecek.

Bakanlık denetime devam edecek.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, X hesabından yaptığı paylaşımda çocukların güvenliği söz konusu olduğunda gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Bakanlık, riskli ürünlerin çocuklardan uzak tutulması için piyasa gözetimi ve denetimine devam edecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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