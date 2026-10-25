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Ticaret Bakanlığı Zincir Mağazalarda Satılan Tablo Fırça ve Sulu Boya Setinin Satışını Yasaklayıp Toplattı

Ticaret Bakanlığı Zincir Mağazalarda Satılan Tablo Fırça ve Sulu Boya Setinin Satışını Yasaklayıp Toplattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 22:16
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında çocukların resim yaparken kullandığı bir sulu boya setini güvensiz buldu. Zincir mağazalarda satılan bir markanın Tablo fırça ve sulu boya seti, kimyasal risk taşıması nedeniyle satıştan yasaklandı. Bakanlık ürünün piyasadan toplatılmasına karar verirken, vatandaşların güvensiz olarak tespit edilen ürünlere internet sitesinden ulaşabileceğini duyurdu.

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Tablo fırça ve sulu boya seti güvensiz bulundu.

Tablo fırça ve sulu boya seti güvensiz bulundu.

Çocukların resim yaparken kullandığı boya setlerinden biri, taşıdığı kimyasal risk nedeniyle Ticaret Bakanlığı'nın denetimine takıldı. Piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında incelenen ve zincir mağazalarda satılan bir markanın Tablo fırça ve sulu boya seti, güvensiz ürün olarak değerlendirildi. Bakanlık, yapılan incelemelerin ardından ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.

"Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir."

"Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir."

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur. Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir.'

Güvensiz ürünlere internetten ulaşılabiliyor.

Güvensiz ürünlere internetten ulaşılabiliyor.

Bakanlık, vatandaşlardan güvensiz ürünlere karşı dikkatli olmalarını istedi. Güvensiz olarak tespit edilen ürünlerin listesine Ticaret Bakanlığı'nın guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Çocuklara yönelik ürünler alınmadan önce bu adresten kontrol edilebilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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