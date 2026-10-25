Ticaret Bakanlığı Zincir Mağazalarda Satılan Tablo Fırça ve Sulu Boya Setinin Satışını Yasaklayıp Toplattı

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur. Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir.'