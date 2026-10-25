Ticaret Bakanlığı Zincir Mağazalarda Satılan Tablo Fırça ve Sulu Boya Setinin Satışını Yasaklayıp Toplattı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında çocukların resim yaparken kullandığı bir sulu boya setini güvensiz buldu. Zincir mağazalarda satılan bir markanın Tablo fırça ve sulu boya seti, kimyasal risk taşıması nedeniyle satıştan yasaklandı. Bakanlık ürünün piyasadan toplatılmasına karar verirken, vatandaşların güvensiz olarak tespit edilen ürünlere internet sitesinden ulaşabileceğini duyurdu.
Tablo fırça ve sulu boya seti güvensiz bulundu.
"Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir."
Güvensiz ürünlere internetten ulaşılabiliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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