İndirim Uğruna Telefon Numaranızı Vermeyin: Bakanlık Firmaları İncelemeye Aldı
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Alışveriş kasalarında 'indirim', 'sadakat programı' ya da 'e-fatura' gerekçesiyle tüketicilerden zorla cep telefonu numarası talep edip ardından ardı arkası kesilmeyen kampanya mesajları gönderen firmalara karşı Ticaret Bakanlığı devreye girdi.
Tüketicilerin kasada telefon numarası vermeden ödeme yapmasını fiilen zorlaştıran ve toplanan iletişim bilgileri üzerinden adeta kampanya tacizi yürüten işletmeler, bakanlık tarafından kapsamlı bir incelemeye alınıyor. İletişim onayı vermeyen müşterilere işlem yapmayan veya haksız onay mekanizmaları kuran işletmeler denetim radarına girdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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