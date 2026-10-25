İndirim Uğruna Telefon Numaranızı Vermeyin: Bakanlık Firmaları İncelemeye Aldı

Uygulamanın yarattığı rahatsızlık her geçen gün büyürken, TGRT Haber'e konuşan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bir tüketici, 'Engelliyorum; başka numaradan atıyorlar, sürekli bildirimlerim durmuyor. 'Numaranızı verince indirim oluyor' diyorlar ama aslında indirim de olmuyor. Kendi kendimizi kandırıyoruz gibi bir durum oluşuyor' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mesajların günün her saatinde gönderildiğini belirten bir diğer vatandaş ise 'Gecenin 3'ünde, 5'inde mesaj geliyor; uykumuzdan uyanıyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz, yine mesaj... Sürekli titreyip titreyip duruyor bu telefon' diyerek yaşanan mağduriyeti aktardı.