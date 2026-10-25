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İndirim Uğruna Telefon Numaranızı Vermeyin: Bakanlık Firmaları İncelemeye Aldı

İndirim Uğruna Telefon Numaranızı Vermeyin: Bakanlık Firmaları İncelemeye Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 09:20
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Alışveriş kasalarında 'indirim', 'sadakat programı' ya da 'e-fatura' gerekçesiyle tüketicilerden zorla cep telefonu numarası talep edip ardından ardı arkası kesilmeyen kampanya mesajları gönderen firmalara karşı Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

Tüketicilerin kasada telefon numarası vermeden ödeme yapmasını fiilen zorlaştıran ve toplanan iletişim bilgileri üzerinden adeta kampanya tacizi yürüten işletmeler, bakanlık tarafından kapsamlı bir incelemeye alınıyor. İletişim onayı vermeyen müşterilere işlem yapmayan veya haksız onay mekanizmaları kuran işletmeler denetim radarına girdi.

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Vatandaş İsyan Etti: "Telefon Titreyip Titreyip Duruyor"

Vatandaş İsyan Etti: "Telefon Titreyip Titreyip Duruyor"

Uygulamanın yarattığı rahatsızlık her geçen gün büyürken, TGRT Haber'e konuşan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bir tüketici, 'Engelliyorum; başka numaradan atıyorlar, sürekli bildirimlerim durmuyor. 'Numaranızı verince indirim oluyor' diyorlar ama aslında indirim de olmuyor. Kendi kendimizi kandırıyoruz gibi bir durum oluşuyor' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mesajların günün her saatinde gönderildiğini belirten bir diğer vatandaş ise 'Gecenin 3'ünde, 5'inde mesaj geliyor; uykumuzdan uyanıyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz, yine mesaj... Sürekli titreyip titreyip duruyor bu telefon' diyerek yaşanan mağduriyeti aktardı.

Şikayetler Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Şikayetler Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Ticaret Bakanlığı, bu tip haksız ve onay dışı ticari iletilere maruz kalan vatandaşların haklarını aramaları için başvuru kanallarını işaret etti. Tüketiciler, şikayetlerini:

CİMER üzerinden yapılacak başvurularda sürecin hızlanması ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi için; şikayet edilen firma bilgilerinin eksiksiz girilmesi ve telefon numarasının mağazayla hangi tarihte/saatte paylaşıldığının net biçimde belirtilmesi gerektiği önemle vurgulandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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