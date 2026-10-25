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Saldırıya Uğramış: Survivor Taner Tolga Tarlacı'nın Cezaevinde Ağır Yaralandığı İddia Edildi

Saldırıya Uğramış: Survivor Taner Tolga Tarlacı'nın Cezaevinde Ağır Yaralandığı İddia Edildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 09:03
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde darp, gasp ve taciz gibi suçlardan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı hakkında cezaevinde hayatını kaybettiği yönünde çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

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Taner Tolga Tarlacı, ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Survivor ile Türkiye'nin gündemine oturdu.

Taner Tolga Tarlacı, ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Survivor ile Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yarışmayı dördüncü sırada tamamlamasına rağmen, kendine has üslubu, sıra dışı hareketleri, enerjisi ve ada yaşantısındaki ilginç çıkışlarıyla program tarihinin hafızalara en çok kazınan isimlerinden biri oldu.

Yarışmanın ardından sosyal medyada ürettiği içerikler ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdüren Tarlacı, ilerleyen yıllarda karıştığı adli olaylarla gündeme gelmeye başladı.

Yarışmanın ardından sosyal medyada ürettiği içerikler ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdüren Tarlacı, ilerleyen yıllarda karıştığı adli olaylarla gündeme gelmeye başladı.

Türkiye ve KKTC’de bir dizi olaya karıştıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne kaçtığı ifade edilen Tarlacı, burada da yargı kıskacından kurtulamadı. Kıbrıs’ta yaşayan ve yaptığı vücut geliştirme yayınlarıyla bilinen ‘Cenk Hoca’nın aktardığı bilgilere göre; darp, gasp ve taciz suçlamalarıyla yargılanan Tarlacı’ya Güney Kıbrıs mahkemeleri tarafından 18 yıl hapis cezası verildi.

Uzun süredir Güney Kıbrıs'taki cezaevinde bulunan eski yarışmacı hakkında son olarak sosyal medyada "öldü" iddiaları dolaşıma girdi.

Uzun süredir Güney Kıbrıs'taki cezaevinde bulunan eski yarışmacı hakkında son olarak sosyal medyada "öldü" iddiaları dolaşıma girdi.
twitter.com

Kısa sürede hızla yayılan haberlerin ardından X (Twitter) platformunda konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda, ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve henüz kesinleşmiş bir vefat bilgisinin bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Taner Tolga Tarlacının vefat ettiği haberlerine itibar etmeyin. Henüz kesin bir bilgi yok. Paylaşımlarımıza dikkat edelim. Taner Tolga Tarlacı cezaevinde saldırıya uğradı ve ağır yaralı olarak hastaneye sevki yapıldı, durumu kritik. Bilgi aldıkça paylaşacağım.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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