Saldırıya Uğramış: Survivor Taner Tolga Tarlacı'nın Cezaevinde Ağır Yaralandığı İddia Edildi
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Taner Tolga Tarlacı, ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Survivor ile Türkiye'nin gündemine oturdu.
Yarışmanın ardından sosyal medyada ürettiği içerikler ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdüren Tarlacı, ilerleyen yıllarda karıştığı adli olaylarla gündeme gelmeye başladı.
Uzun süredir Güney Kıbrıs'taki cezaevinde bulunan eski yarışmacı hakkında son olarak sosyal medyada "öldü" iddiaları dolaşıma girdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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