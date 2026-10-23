Sucuk Baharatlarında Yasaklı Boya Tespit Edildi, 11 Ürün Bakanlık Listesine Girdi

Listenin en kalabalık ismi Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Metinler Gıda ve Baharat Sanayi oldu. Firmanın Tomurcuk Baharat markalı sucuk kombi ürünü 839, 933, 884, 922 ve 942 numaralı partilerle listeye girdi. Aynı firmanın Babasan markalı sucuk harcı pro ürünü de 948 numaralı partiyle listede yer alıyor.