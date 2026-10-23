Sucuk Baharatlarında Yasaklı Boya Tespit Edildi, 11 Ürün Bakanlık Listesine Girdi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde sucuk baharatlarında kullanımına izin verilmeyen bir boya maddesi tespit etti. Bakanlık, 11 sucuk baharatını 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi. Listedeki ürünler sucuk baharat karışımı, sucuk kombi, sucuk harcı ve sucuk baharatı adlarıyla satılıyor.
Bakanlık 11 sucuk baharatını listeye ekledi.
Tomurcuk Baharat listede beş kez yer aldı.
Çorum, İstanbul ve Kahramanmaraş'tan da ürünler var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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