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Sucuk Baharatlarında Yasaklı Boya Tespit Edildi, 11 Ürün Bakanlık Listesine Girdi

Sucuk Baharatlarında Yasaklı Boya Tespit Edildi, 11 Ürün Bakanlık Listesine Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 21:03
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde sucuk baharatlarında kullanımına izin verilmeyen bir boya maddesi tespit etti. Bakanlık, 11 sucuk baharatını 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi. Listedeki ürünler sucuk baharat karışımı, sucuk kombi, sucuk harcı ve sucuk baharatı adlarıyla satılıyor.

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Bakanlık 11 sucuk baharatını listeye ekledi.

Bakanlık 11 sucuk baharatını listeye ekledi.

Bakanlık, gıda denetimlerinde kullanımına izin verilmeyen boya maddesi bulunan sucuk baharatlarını kamuoyuna duyurdu. Ürünler, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine 22 Ekim 2026 tarihli güncellemeyle eklendi. Denetim bulguları ilgili mevzuat kapsamında paylaşılıyor ve bu uygulamayla tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Tomurcuk Baharat listede beş kez yer aldı.

Tomurcuk Baharat listede beş kez yer aldı.

Listenin en kalabalık ismi Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Metinler Gıda ve Baharat Sanayi oldu. Firmanın Tomurcuk Baharat markalı sucuk kombi ürünü 839, 933, 884, 922 ve 942 numaralı partilerle listeye girdi. Aynı firmanın Babasan markalı sucuk harcı pro ürünü de 948 numaralı partiyle listede yer alıyor.

Çorum, İstanbul ve Kahramanmaraş'tan da ürünler var.

Çorum, İstanbul ve Kahramanmaraş'tan da ürünler var.

Çorum'da Sungurlu'daki Salih Sucukları ile Atılım Et'in sucuk baharat karışımları 20 Mayıs 2026 partileriyle listeye girdi. Aynı ilin merkezindeki Seval Et Tavuk Ürünleri'nin karışımı ise 22 Mayıs 2026 partili. İstanbul Sultanbeyli'de Spice Baba Gıda'nın Dört Mevsim Baharat markalı 3 kiloluk sucuk harcı 0306 numaralı partiyle, Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki Buldumlar Baharat'ın sucuk baharatı ise 01.2026 partiyle listede bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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