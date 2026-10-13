Bakanlık Taklit ve Tağşiş Listesini Güncelledi: 14 Sucuk Firması Listede
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünlerin listesini güncelledi. 12 Ekim 2026 tarihli duyuruda sucuk, peynir, sirke ve baklavada mevzuata aykırı içerik tespit edildiği belirtildi. Listenin en kalabalık bölümünü 14 firmayla sucuklar oluşturuyor.
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Listenin büyük kısmı et ürünlerinden oluşuyor.
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Sucuklarda kanatlı eti ve sakatat çıktı.
Baklavalarda ay çekirdeği çıktı.
Tulum peynirinde nişasta çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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