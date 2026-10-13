Bakanlık Taklit ve Tağşiş Listesini Güncelledi: 14 Sucuk Firması Listede

Afyonkarahisar'da çok sayıda üreticide uygunsuzluk bulundu ve Mustafa Yüksel, Yusuf Mirza Et Ürünleri, Ertürk Et ve Et Ürünleri ile Mando Sucukları listede yer aldı. Isıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti, bazı dana sucuklarda ise kanatlı eti ve baş eti çıktı. Polatlı'da üretilen bir sucukta sakatat olarak dil bulunurken Manisa Şehzadeler'deki AS Pide'nin çiğ pide harcında da kanatlı eti ve sakatat olarak taşlık tespit edildi.