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Bakanlık Taklit ve Tağşiş Listesini Güncelledi: 14 Sucuk Firması Listede

Bakanlık Taklit ve Tağşiş Listesini Güncelledi: 14 Sucuk Firması Listede

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 17:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünlerin listesini güncelledi. 12 Ekim 2026 tarihli duyuruda sucuk, peynir, sirke ve baklavada mevzuata aykırı içerik tespit edildiği belirtildi. Listenin en kalabalık bölümünü 14 firmayla sucuklar oluşturuyor.

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Listenin büyük kısmı et ürünlerinden oluşuyor.

Listenin büyük kısmı et ürünlerinden oluşuyor.

Güncellenen listenin büyük bölümünü et ürünleri oluşturuyor ve çok sayıda sucuk markası bulunuyor. Bazı ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti, baş eti ve sakatat tespit edildi.

Sucuklarda kanatlı eti ve sakatat çıktı.

Sucuklarda kanatlı eti ve sakatat çıktı.

Afyonkarahisar'da çok sayıda üreticide uygunsuzluk bulundu ve Mustafa Yüksel, Yusuf Mirza Et Ürünleri, Ertürk Et ve Et Ürünleri ile Mando Sucukları listede yer aldı. Isıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti, bazı dana sucuklarda ise kanatlı eti ve baş eti çıktı. Polatlı'da üretilen bir sucukta sakatat olarak dil bulunurken Manisa Şehzadeler'deki AS Pide'nin çiğ pide harcında da kanatlı eti ve sakatat olarak taşlık tespit edildi.

Baklavalarda ay çekirdeği çıktı.

Baklavalarda ay çekirdeği çıktı.

İstanbul Bağcılar'daki Fıstıksan Gıda'nın 'Dilber Dudağı' markalı fıstıklı baklavasında ay çekirdeği ve gıda boyası bulundu. Siirt Kurtalan'daki Arzu Pastanesi'nin Antep fıstıklı baklavasında da gıda boyası tespit edildi.

Tulum peynirinde nişasta çıktı.

Tulum peynirinde nişasta çıktı.

Elazığ'daki Çeloğlu Gıda'nın 'Çeloğlu Ahmet' markalı tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta bulundu. Konya Karatay'daki Konsenyay Gıda'nın kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası tespit edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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