Bakanlık Tek Tek İfşa Etti: Sucuk, Kıyma ve Çay Alırken Bir Kez Daha Düşünün
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yaparak vatandaşı yanıltan, sağlığı hiçe sayan firmaların yer aldığı listeyi yeniden güncelledi. Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı son listeye göre 15 yeni üründe daha hile tespit edildi. Özellikle günlük hayatta sık kullanılan sucuk, kıyma ve çay gibi ürünlerle halk sağlığının tehlikeye atıldığı görüldü.
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Hileli gıda listesi güncellendi.
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Zeytinyağı ve çay alırken dikkat!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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