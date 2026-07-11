article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakanlık Tek Tek İfşa Etti: Sucuk, Kıyma ve Çay Alırken Bir Kez Daha Düşünün

Bakanlık Tek Tek İfşa Etti: Sucuk, Kıyma ve Çay Alırken Bir Kez Daha Düşünün

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.07.2026 - 09:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yaparak vatandaşı yanıltan, sağlığı hiçe sayan firmaların yer aldığı listeyi yeniden güncelledi. Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı son listeye göre 15 yeni üründe daha hile tespit edildi. Özellikle günlük hayatta sık kullanılan sucuk, kıyma ve çay gibi ürünlerle halk sağlığının tehlikeye atıldığı görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hileli gıda listesi güncellendi.

Hileli gıda listesi güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda listesini yayımladı. Listeye 15 yeni ürün eklendi. Sucuktan kıymaya, çaydan zeytinyağına kadar pek çok üründe yapılan hileler gözler önüne serildi. 

Güncellenen listede en dikkat çeken usulsüzlüklerin başında, 'yüzde yüz dana eti' algısıyla satılan ürünlerdeki yabancı maddeler yer aldı. Yapılan incelemelerde, bir markanın piyasaya sürdüğü dana sucukta deri dokusu ve kanatlı eti (tavuk/hindi) karışımı bulundu.

Mersin’in Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren iki ayrı işletmenin çiğ dana kıymasında tek tırnaklı (at, eşek, katır) eti tespit edildi. Benzer şekilde, Mersin’in Erdemli ilçesi ile Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 'dana sucuk' ve 'ısıl işlem görmüş dana sucuk' etiketiyle satılan ürünlerde de yine tek tırnaklı etine rastlandığı rapor edildi.

Zeytinyağı ve çay alırken dikkat!

Zeytinyağı ve çay alırken dikkat!

Sucuk ve salamda da benzer hilelere rastlandı. Dana sucuk ve piliç salam ismi adı altında satılan ürünlerde kanatlı eti tespit edildi. Ayvalık Gurme ve Dededen Toruna Since 1994 isimli markaların ‘naturel sızma zeytinyağı’nda tohum yağları tespit edildi. 

Mevsimsel Baharat isimli markanın kekik ürününde ise yabancı madde ortaya çıktı. 

Nurçay Filiz, Nurçay Altın Başak markalarının çayında ise gıda boyası kullanıldığı belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın