Bakanlık Tek Tek İfşa Etti: Sucuk, Kıyma ve Çay Alırken Bir Kez Daha Düşünün

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda listesini yayımladı. Listeye 15 yeni ürün eklendi. Sucuktan kıymaya, çaydan zeytinyağına kadar pek çok üründe yapılan hileler gözler önüne serildi.

Güncellenen listede en dikkat çeken usulsüzlüklerin başında, 'yüzde yüz dana eti' algısıyla satılan ürünlerdeki yabancı maddeler yer aldı. Yapılan incelemelerde, bir markanın piyasaya sürdüğü dana sucukta deri dokusu ve kanatlı eti (tavuk/hindi) karışımı bulundu.

Mersin’in Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren iki ayrı işletmenin çiğ dana kıymasında tek tırnaklı (at, eşek, katır) eti tespit edildi. Benzer şekilde, Mersin’in Erdemli ilçesi ile Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 'dana sucuk' ve 'ısıl işlem görmüş dana sucuk' etiketiyle satılan ürünlerde de yine tek tırnaklı etine rastlandığı rapor edildi.