Mekke’de 40 Yıldır Mahsur Kalmıştı: Türkiye’ye Getirildi
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Sivas’tan yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hukuki bir süreçten dolayı mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. Baybaş, “Çalışmak için gitmiştim, sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda beni hapse attılar. Hepse atılınca zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. 1 sene hapiste yattım” dedi.
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Mekke'de mahsur kalan Ali Baybaş 40 yıl sonra Türkiye'ye döndü.
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"Çalışmak için gitmiştim, sonrasında çok şeyler yaşandı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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