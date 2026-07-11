Mekke’de 40 Yıldır Mahsur Kalmıştı: Türkiye’ye Getirildi

Ali Baybaş, 'Orada eğer zorda kalırsan, sürünürsün ama bir yer bulursan yaşarsın. İstersen elin ayağın olmasın yine de yaşarsın. 3 senedir aynı durumda sürünüyordum. Ben ilk önce kendi topraklarıma gelebildiğim için şükrediyorum. Çalışmak için gitmiştim, sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda beni hapse attılar. Hepse atılınca zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. 1 sene hapiste yattım. Hapisten çıkalı da 2 sene oldu. En sonunda da bir arkadaşım beni gazeteye verdi ve kurtardı' dedi.