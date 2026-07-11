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Mekke’de 40 Yıldır Mahsur Kalmıştı: Türkiye’ye Getirildi

Mekke’de 40 Yıldır Mahsur Kalmıştı: Türkiye’ye Getirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.07.2026 - 08:58
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Sivas’tan yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hukuki bir süreçten dolayı mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. Baybaş, “Çalışmak için gitmiştim, sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda beni hapse attılar. Hepse atılınca zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. 1 sene hapiste yattım” dedi.

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Mekke'de mahsur kalan Ali Baybaş 40 yıl sonra Türkiye'ye döndü.

Mekke'de mahsur kalan Ali Baybaş 40 yıl sonra Türkiye'ye döndü.

Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş, yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da mahsur kaldı. Hakkında açılan bir davaya katılmadığı gerekçesiyle hukuki engeller ve ülkeden çıkış yasağı nedeniyle 1 yıl cezaevinde kaldı. Cezaevinde yaşadığı süreçte kısmı felç olan Baybaş, sağlık sorunları nedeniyle 2 yıl önce cezaevinden çıkarıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra Türk yetkililere seslenen Baybaş, ülkesine dönemediğini dile getirdi. Baybaş’ın sosyal medyada gündem olmasının ardından siyasetçiler duruma el attı. AKP Sivas Milletvekili Rukiye Toy'un girişimleriyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Ali Baybaş'ın yurda dönüşü için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi Arabistan makamları nezdinde yürüttüğü diplomatik girişimler olumlu sonuç verdi. Baybaş, Türkiye’ye getirildi.

"Çalışmak için gitmiştim, sonrasında çok şeyler yaşandı."

"Çalışmak için gitmiştim, sonrasında çok şeyler yaşandı."

Ali Baybaş, 'Orada eğer zorda kalırsan, sürünürsün ama bir yer bulursan yaşarsın. İstersen elin ayağın olmasın yine de yaşarsın. 3 senedir aynı durumda sürünüyordum. Ben ilk önce kendi topraklarıma gelebildiğim için şükrediyorum. Çalışmak için gitmiştim, sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda beni hapse attılar. Hepse atılınca zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. 1 sene hapiste yattım. Hapisten çıkalı da 2 sene oldu. En sonunda da bir arkadaşım beni gazeteye verdi ve kurtardı' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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