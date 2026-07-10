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Japonya Savunma Bakanı Koizomi Şinciro İstanbul'da Balık Ekmek Yerken Görüntülendi

Japonya Savunma Bakanı Koizomi Şinciro İstanbul'da Balık Ekmek Yerken Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.07.2026 - 15:51
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Ankara'dan bir NATO Zirvesi geçti. Hazırlıklardan zirveye kadar tüm detaylar konuşuldu. Bazı siyasiler ise sosyal medyada popüler oldu. Sosyal medyayı en iyi kullanan heyet olan Japon heyeti zirveyi X hesaplarından anbean aktardı. Geçtiğimiz günlerde plastik bardakta suya şaşırarak global anlamda viral olan Japonya Savunma Bakanı Koizomi Şinciro İstanbul Eminönü'nde balık ekmek yedi.

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Şinciro bu paylaşımıyla dünya çapında gündem olmuştu.

Şinciro bu paylaşımıyla dünya çapında gündem olmuştu.

Japon bakanın yollardan toplantı yaptığı odaya kadar paylaşması özellikle Türk sosyal medya kullanıcıları arasında sempati ile karşılanmasına neden oldu.

Şinciro Eminönü'nde balık ekmek yerken görüntülendi.

Ekibiyle yaptığı balık ekmek keyfini X hesabından şu sözlerle paylaştı:

Ekibiyle yaptığı balık ekmek keyfini X hesabından şu sözlerle paylaştı:

'Yoğun 4 günlük programın sonu göründükçe rahat bir nefes alan Savunma Bakanlığı ekibim. Türkiye Savunma Ataşesi'ne, Türkiye görevinde ancak elde edilebilecek bilgilerin yüklenmesi için teşekkürler. Herkesin desteğiyle, büyük sonuçlar doğuran bir NATO iş gezisi oldu.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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