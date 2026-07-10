Japonya Savunma Bakanı Koizomi Şinciro İstanbul'da Balık Ekmek Yerken Görüntülendi
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Ankara'dan bir NATO Zirvesi geçti. Hazırlıklardan zirveye kadar tüm detaylar konuşuldu. Bazı siyasiler ise sosyal medyada popüler oldu. Sosyal medyayı en iyi kullanan heyet olan Japon heyeti zirveyi X hesaplarından anbean aktardı. Geçtiğimiz günlerde plastik bardakta suya şaşırarak global anlamda viral olan Japonya Savunma Bakanı Koizomi Şinciro İstanbul Eminönü'nde balık ekmek yedi.
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Şinciro bu paylaşımıyla dünya çapında gündem olmuştu.
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Şinciro Eminönü'nde balık ekmek yerken görüntülendi.
Ekibiyle yaptığı balık ekmek keyfini X hesabından şu sözlerle paylaştı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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