İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir NATO Zirvesi'nin Ardından Takipçi Sayısını Dörde Katladı
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Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi ticari ve askeri anlaşmalar yeni projeler çıktı. Zirvenin hangi ülkelere nasıl dezavantajlar veya avantajlar getirdiği siyaset bilimciler tarafından tartışıladursun zirveden en karlı çıkan isimlerden biri İzlanda'nın 38 yaşındaki başbakanı Frostadottir oldu. Genç siyasetçi Türkiye ziyaretinin ardından takipçi sayısını dörde katladı.
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İzlanda'nın genç başbakanı tarzı ve stiliyle en çok dikkat çeken isimlerden oldu.
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Ziyaret öncesi 20 bine yakın takipçisi olan Frostadottir'in takipçi sayısı adeta katlandı.
Sosyal demokrat liderin takipçi sayısı 100 bine yaklaştı.
Tahmin edebileceğiniz üzere bu yeni takipçilerin büyük çoğunluğunu Türk kullanıcılar oluşturuyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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