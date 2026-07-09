Karadağ Başbakanı Spajic Kendisine Yürüyen Türk Kullanıcının Paylaşımını Beğendi
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NATO Zirvesi sona erse de sosyal medya yankıları sürüyor. Akşam yemeği menüsünden yollara, hazırlıklardan Japon heyetine hemen hemen her şey konuşuldu. Ankara'daki NATO Zirvesi, X'te komiklik zirvesine dönüştü. Sosyal medyadaki ilginç olaylardan biri de Karadağ Başbakanı Spajic ve bir Türk kullanıcı arasında yaşandı.
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Karadağ Başbakanı Milojko Spajic NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen isimler arasındaydı.
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Bir X kullanıcısı da şaka yollu şöyle bir paylaşımda bulundu.
Pek çok kişi bu tweeti tartışırken Başbakan Spajic'in tweeti beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Tabii tepkiler de beraberinde geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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