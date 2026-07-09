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Mehter Marşıyla Karşılanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Külliyedeki Yürüyüşü Goygoy Malzemesi Oldu

Mehter Marşıyla Karşılanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Külliyedeki Yürüyüşü Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 15:41

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Dün Beştepe'de mehter marşıyla karşılanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugün NATO Zirvesi kapsamında geldiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu kez yürüyüşüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Goygoyculardan yorumlar gecikmedi.

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Miçotakis'in yürüyüşü sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

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Edit yapanlar da vardı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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