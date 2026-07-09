350 Yıldır Denizin Altında Kalan Hazine Tarihi Bir Harita Sayesinde Gün Yüzüne Çıkarıldı

Phoenix, sefer yaptığı dönemde Doğu'dan Avrupa'ya taşınan ipek, baharat ve değerli kumaşlar gibi yüksek ekonomik değere sahip yükler taşıyordu. Geminin batmasının ardından ana kargonun önemli bir bölümü kurtarılmış olsa da kayalıkların arasında kalan küçük ancak kıymetli eşyalar yüzyıllar boyunca keşfedilmeyi bekledi.

Araştırmacılar, enkazın kimliğini doğrularken geminin karakteristik safra taşlarından da yararlandı. Bu bulgular, keşfedilen enkazın gerçekten Phoenix'e ait olduğunu ortaya koydu.

Buluntular Müzeye Bağışlandı

Deniz dibinden çıkarılan tarihi eserlerin tamamı İngiltere'deki Isles of Scilly Müzesi'ne bağışlandı. Müze küratörü Xavier Duffy, eserlerin yaklaşık üç buçuk asır boyunca denizin altında bozulmadan korunmasının son derece etkileyici olduğunu belirterek, bu bağışın hem müzenin koleksiyonuna hem de gelecek nesiller için denizcilik tarihinin korunmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Uzmanlara göre keşif, yalnızca değerli bir hazineyi gün yüzüne çıkarmakla kalmıyor; aynı zamanda 17. yüzyıl Britanya denizciliği, ticaret rotaları ve Doğu Hindistan Şirketi'nin faaliyetlerine ilişkin yeni bilgiler sunma potansiyeli de taşıyor.