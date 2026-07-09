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350 Yıldır Denizin Altında Kalan Hazine Tarihi Bir Harita Sayesinde Gün Yüzüne Çıkarıldı

350 Yıldır Denizin Altında Kalan Hazine Tarihi Bir Harita Sayesinde Gün Yüzüne Çıkarıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 14:13
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17. yüzyılda batan bir ticaret gemisi, yıllarca kimsenin dikkat etmediği tarihi bir harita sayesinde yeniden bulundu. Geminin enkazından çıkarılan altın paralar, mücevherler ve diğer tarihi eserler, yaklaşık 350 yıl sonra gün yüzüne çıkarılarak denizcilik tarihine ışık tuttu.

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
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Yüzyıllardır denizin derinliklerinde saklı kalan bir hazine, dikkatle incelenen tarihi bir harita sayesinde yeniden keşfedildi.

Yüzyıllardır denizin derinliklerinde saklı kalan bir hazine, dikkatle incelenen tarihi bir harita sayesinde yeniden keşfedildi.

İngiliz dalgıç Todd Stevens'ın ulaştığı 17. yüzyıla ait gemi enkazından çıkarılan altın paralar, mücevherler ve tarihi eserler, denizcilik tarihine ışık tutacak önemli buluntular arasında yer aldı.

1680 yılında Çin'den İngiltere'ye dönüş yolunda şiddetli fırtınaya yakalanarak kayalıklara çarpan Doğu Hindistan Şirketi'ne ait Phoenix adlı ticaret gemisinin enkazı, uzun yıllar boyunca bulunamamıştı. Dalgıç Todd Stevens ise Greenwich Ulusal Denizcilik Müzesi arşivlerinde yer alan ve bugüne kadar büyük ölçüde göz ardı edilen tarihi bir haritayı inceleyerek geminin olası konumunu belirledi.

Belirlenen bölgede 5 ila 40 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışlarda, yaklaşık 350 yıldır deniz tabanında kalan çok sayıda tarihi eser ortaya çıkarıldı. Enkazdan altın paralar, antik mücevherler, dönemin seyir aletleri, kılıç parçaları ve mürettebata ait çeşitli kişisel eşyalar çıkarıldı. Uzmanlar, su altında korunaklı şekilde kalan bu eserlerin oldukça iyi durumda muhafaza edildiğini belirtiyor.

Dönemin Değerli Ticaret Yükünü Taşıyordu

Dönemin Değerli Ticaret Yükünü Taşıyordu

Phoenix, sefer yaptığı dönemde Doğu'dan Avrupa'ya taşınan ipek, baharat ve değerli kumaşlar gibi yüksek ekonomik değere sahip yükler taşıyordu. Geminin batmasının ardından ana kargonun önemli bir bölümü kurtarılmış olsa da kayalıkların arasında kalan küçük ancak kıymetli eşyalar yüzyıllar boyunca keşfedilmeyi bekledi.

Araştırmacılar, enkazın kimliğini doğrularken geminin karakteristik safra taşlarından da yararlandı. Bu bulgular, keşfedilen enkazın gerçekten Phoenix'e ait olduğunu ortaya koydu.

Buluntular Müzeye Bağışlandı

Deniz dibinden çıkarılan tarihi eserlerin tamamı İngiltere'deki Isles of Scilly Müzesi'ne bağışlandı. Müze küratörü Xavier Duffy, eserlerin yaklaşık üç buçuk asır boyunca denizin altında bozulmadan korunmasının son derece etkileyici olduğunu belirterek, bu bağışın hem müzenin koleksiyonuna hem de gelecek nesiller için denizcilik tarihinin korunmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Uzmanlara göre keşif, yalnızca değerli bir hazineyi gün yüzüne çıkarmakla kalmıyor; aynı zamanda 17. yüzyıl Britanya denizciliği, ticaret rotaları ve Doğu Hindistan Şirketi'nin faaliyetlerine ilişkin yeni bilgiler sunma potansiyeli de taşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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