350 Yıldır Denizin Altında Kalan Hazine Tarihi Bir Harita Sayesinde Gün Yüzüne Çıkarıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
17. yüzyılda batan bir ticaret gemisi, yıllarca kimsenin dikkat etmediği tarihi bir harita sayesinde yeniden bulundu. Geminin enkazından çıkarılan altın paralar, mücevherler ve diğer tarihi eserler, yaklaşık 350 yıl sonra gün yüzüne çıkarılarak denizcilik tarihine ışık tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüzyıllardır denizin derinliklerinde saklı kalan bir hazine, dikkatle incelenen tarihi bir harita sayesinde yeniden keşfedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dönemin Değerli Ticaret Yükünü Taşıyordu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın