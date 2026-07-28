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Köpek Balıkları, Yılanlar, Maymunlar: Hayalindeki Dünya Turuna Çıkan Kadının Başına Gelmeyen Kalmadı

Köpek Balıkları, Yılanlar, Maymunlar: Hayalindeki Dünya Turuna Çıkan Kadının Başına Gelmeyen Kalmadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.07.2026 - 20:04 Son Güncelleme: 28.07.2026 - 20:31

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Dünyayı gezmek, yeni kültürler keşfetmek ve egzotik coğrafyalarda unutulmaz anılar biriktirmek pek çoğumuzun en büyük hayalleri arasında. Fakat sosyal medyada gördüğümüz o kusursuz karelerin arkasında çoğu zaman beklenmedik sürprizler ve kaotik anlar yaşanıyor. Vahşi doğayla temas kurarken veya bilmediğiniz bir coğrafyada yolunuzu bulmaya çalışırken işler her an kontrolden çıkabiliyor. Seyahat etmenin büyüleyici tarafı kadar, insanı aniden adrenalin dolu durumlarla karşı karşıya bırakan bu bilinmezlik hali de maceranın ayrılmaz bir parçası.

Bir kadın, Güneydoğu Asya ve Bali gezileri sırasında köpek balıklarıyla yüzmekten dev pitonlarla burun buruna gelmeye, fil ve maymun sürprizlerinden balta girmemiş ormanda kaybolmaya kadar yaşadığı tehlikeli ve komik anları paylaştı. 'Hayattaki en büyük hayalin dünyayı gezmektir ama o sırada başına gelenler' notuyla paylaştığı video izleyenleri güldürdü.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbTS_y...
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Gezginlerin tropikal ülkelerde en çok karşılaştığı durumların başında hayvanlarla kurulan kontrolsüz etkileşimler geliyor.

Gezginlerin tropikal ülkelerde en çok karşılaştığı durumların başında hayvanlarla kurulan kontrolsüz etkileşimler geliyor.

Özellikle Güneydoğu Asya rotalarında serbestçe dolaşan maymunlar veya turistik tesislerdeki egzotik canlılar dışarıdan sevimli görünse de ciddi riskler taşıyabiliyor. 

Peki seyahat sırasında sürprizlerle ve tatsız olaylarla karşılaşmamak için ne yapmak gerekiyor?

  • Maymunlarla Temasta Göz Temasından Kaçının: Maymunların bulunduğu alanlarda doğrudan göz teması kurmak hayvanlar tarafından bir tehdit veya meydan okuma olarak algılanabilir. Ayrıca çanta, saat, gözlük gibi parlak ve sarkan eşyaları emniyete almak şarttır. Aksi halde saniyeler içinde eşyalarınızdan olabilirsiniz.

  • Yılan ve Sürüngen Etkileşimlerinde Sakin Kalın: Eğitilmiş veya evcilleştirilmiş gibi görünen dev yılanlarla temas ederken ani hareketlerden kaçınmak hayati önem taşır. Sürüngenler vücut ısısındaki ve hareketlerdeki ani değişimlere refleks olarak tepki verebilir.

  • Deniz Canlılarıyla Yüzerken Mesafeyi Koruyun: Köpek balıkları veya diğer yırtıcı deniz canlılarının bulunduğu sularda yüzerken vücudunuzda açık yara olmamasına ve ani, panik dolu çırpınma hareketleri yapmamaya özen göstermelisiniz.

  • Orman Yürüyüşlerinde Çevrim Dışı Harita Şart: Şebekenin çekmediği balta girmemiş ormanlarda kaybolma riskine karşı hareket etmeden önce mutlaka haritaların çevrim dışı sürümlerini indirmeli ve yön bulma araçlarını yanınızda bulundurmalısınız.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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