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Neredeyse Bayılacak: Türkiye’de Gün Boyu Yemek Yiyen Bir Turist Günün Sonunda Geldiği Hali Paylaştı

Neredeyse Bayılacak: Türkiye’de Gün Boyu Yemek Yiyen Bir Turist Günün Sonunda Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.07.2026 - 19:32 Son Güncelleme: 18.07.2026 - 20:11

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Türk mutfağının zenginliği ve çeşitliliği, tüm dünyadan gurmelerin ve seyahat severlerin ilgisini çekiyor. Yabancı turistler, yılın her döneminde İstanbul sokaklarında kaybolup geleneksel tatları keşfetmeye devam ediyor. Acılı ezmelerden dumanı tüten kebaplara, şerbetli hamur tatlılarından sütlü hafif lezzetlere kadar uzanan bu yolculuk, her birini büyülüyor. Gastronomi tutkunlarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, Türk kültürünün küresel ölçekteki tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.

Türkiye'de gün boyu yediği yemekleri paylaşan bir turist, günün sonunda geldiği hali paylaştı. Kadının büyük bir keyifle yemek yediği anlar, izleyenlerin de iştahını açtı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaOVCq...
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Video dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcısının beğenisini topladı.

Video dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcısının beğenisini topladı.

Yemeklerin porsiyon zenginliği ve yoğun aromaları karşısında büyülenen içerik üreticisinin, günün sonunda yaşadığı o tatlı yemek koması ve yaşadığı şaşkınlık izleyicileri en çok çeken detay oldu. Türk mutfağının baharat dengesi ve porsiyon büyüklükleri, özellikle Avrupa ve Amerika'dan gelen turistlerin bünyesinde tatlı bir şok etkisi yaratıyor. Ortaya ise izlerken bile iştah kabartan görüntüler çıkıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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