Neredeyse Bayılacak: Türkiye’de Gün Boyu Yemek Yiyen Bir Turist Günün Sonunda Geldiği Hali Paylaştı

Türk mutfağının zenginliği ve çeşitliliği, tüm dünyadan gurmelerin ve seyahat severlerin ilgisini çekiyor. Yabancı turistler, yılın her döneminde İstanbul sokaklarında kaybolup geleneksel tatları keşfetmeye devam ediyor. Acılı ezmelerden dumanı tüten kebaplara, şerbetli hamur tatlılarından sütlü hafif lezzetlere kadar uzanan bu yolculuk, her birini büyülüyor. Gastronomi tutkunlarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, Türk kültürünün küresel ölçekteki tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.

Türkiye'de gün boyu yediği yemekleri paylaşan bir turist, günün sonunda geldiği hali paylaştı. Kadının büyük bir keyifle yemek yediği anlar, izleyenlerin de iştahını açtı.