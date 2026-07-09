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NATO Zirvesi İçin Ankara'ya Gelen Zelenski Goygoycuların Gazabına Uğradı

NATO Zirvesi İçin Ankara'ya Gelen Zelenski Goygoycuların Gazabına Uğradı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.07.2026 - 16:18
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NATO Zirvesi'ne sadece NATO üyesi ülkelerin liderleri katılmadı. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen isimlerden biri de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oldu. Zirvede ülkesi için önemli görüşmeler yapan Ukrayna lideri X'teki şakalardan nasibini aldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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