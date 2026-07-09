NATO Zirvesi İçin Ankara'ya Gelen Zelenski Goygoycuların Gazabına Uğradı
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NATO Zirvesi'ne sadece NATO üyesi ülkelerin liderleri katılmadı. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen isimlerden biri de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oldu. Zirvede ülkesi için önemli görüşmeler yapan Ukrayna lideri X'teki şakalardan nasibini aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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