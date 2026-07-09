ABD Başkanı Trump'ın "Japonya İslam Cumhuriyeti" Gafı Dünya Çapında Viral Oldu
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Coğrafya bilgisiyle çoğu zaman gündeme gelen ABD Başkanı Trump bu kez Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaptığı gafla dillere düştü. ABD Başkanı İran İslam Cumhuriyeti yerine Japonya İslam Cumhuriyeti sözünü kullanınca tüm dünyadan tepki geldi. Farklı ülkelerden mizahşörler de mizahtan geri kalmadı.
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Önce gafa bakalım...
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Sonra tepkilere...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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