Macron'un NATO Zirvesindeki "Umursamaz" Hareketleri Mizahşörlere Meze Oldu
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Ankara, 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Dünya liderleri, Ankara'da bir araya gelirken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Zirve'nin en dikkat çeken isimlerinden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Sabah koşusunu ihmal etmeyen Macron, özellikle gözünden hiç çıkarmadığı havalı güneş gözlükleriyle konuşuldu.
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan ismiydi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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