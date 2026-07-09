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Goygoy
Macron'un NATO Zirvesindeki "Umursamaz" Hareketleri Mizahşörlere Meze Oldu

Macron'un NATO Zirvesindeki "Umursamaz" Hareketleri Mizahşörlere Meze Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 13:38
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Ankara, 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Dünya liderleri, Ankara'da bir araya gelirken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Zirve'nin en dikkat çeken isimlerinden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Sabah koşusunu ihmal etmeyen Macron, özellikle gözünden hiç çıkarmadığı havalı güneş gözlükleriyle konuşuldu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan ismiydi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan ismiydi.

Macron, Ankara'daki yoğun NATO zirvesi trafiği öncesinde sabah saatlerinde Çankaya'da koşuya çıktı. Bir önceki gün de gözlüğünü hiç çıkarmayan Macron'un koşu sırasında da, özel görüşmeler sırasında da gözlüğünü çıkarmadığı görüldü.

Fransız basını, Macron'un gözünde subkonjonktival kanama olduğunu ve bu nedenle gözlük takmayı tercih ettiğini aktarmıştı. Ancak Macron'un 'havalı' gözlükleri ve tavırları, goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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