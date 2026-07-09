Macron'un NATO Zirvesindeki "Umursamaz" Hareketleri Mizahşörlere Meze Oldu

Macron, Ankara'daki yoğun NATO zirvesi trafiği öncesinde sabah saatlerinde Çankaya'da koşuya çıktı. Bir önceki gün de gözlüğünü hiç çıkarmayan Macron'un koşu sırasında da, özel görüşmeler sırasında da gözlüğünü çıkarmadığı görüldü.

Fransız basını, Macron'un gözünde subkonjonktival kanama olduğunu ve bu nedenle gözlük takmayı tercih ettiğini aktarmıştı. Ancak Macron'un 'havalı' gözlükleri ve tavırları, goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.