NATO Zirvesi'ni Boşverip İstanbul'da Tura Çıkan Macaristan Başbakanı Peter Magyar Viral Oldu

Ankara'da 7 ve 8 Temmuz'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, öncelikle İstanbul'u gezmek istedi. Magyar, tıpkı bir turist gibi Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı gezdi. O anları da sosyal medya hesabından keyifle paylaştı.

Magyar, bugün ise Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki, Macar tarihinin önemli figürlerinden ve Macar milli mücadelesinin kahramanlarından Tökeli İmre adına açılan Tökeli İmre Anı Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin paylaşımında Magyar, 'İzmit'te Tökeli İmre, kutsal savaşçı lider ve Erdel Prensi'nin anı evini ziyaret etmek ve anma çelengini bırakmak arındırıcı bir deneyimdi. Hedef Ankara'daki NATO Zirvesi. Vatan her şeyden önce' dedi.