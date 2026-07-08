NATO Zirvesi'ni Boşverip İstanbul'da Tura Çıkan Macaristan Başbakanı Peter Magyar Viral Oldu
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NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen dünyanın önde gelen liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği Ankara'ya geldi. Fakat Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi'nde Ankara'dan önce İstanbul'a uğramayı tercih etti. Magyar, Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı gezdi, İstanbul'un tadını çıkardı.
Magyar'ın turist halleri goygoycuların diline düştü.
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, İstanbul'un tadını çıkardı.
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Magyar'ın İstanbul'u ziyaret etmesine ise sosyal medyadan çeşitli yorumlar yapıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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