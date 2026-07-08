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NATO Zirvesi'ni Boşverip İstanbul'da Tura Çıkan Macaristan Başbakanı Peter Magyar Viral Oldu

NATO Zirvesi'ni Boşverip İstanbul'da Tura Çıkan Macaristan Başbakanı Peter Magyar Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 15:57
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NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen dünyanın önde gelen liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği Ankara'ya geldi. Fakat Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi'nde Ankara'dan önce İstanbul'a uğramayı tercih etti. Magyar, Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı gezdi, İstanbul'un tadını çıkardı.

Magyar'ın turist halleri goygoycuların diline düştü.

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, İstanbul'un tadını çıkardı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, İstanbul'un tadını çıkardı.

Ankara'da 7 ve 8 Temmuz'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, öncelikle İstanbul'u gezmek istedi. Magyar, tıpkı bir turist gibi Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı gezdi. O anları da sosyal medya hesabından keyifle paylaştı. 

Magyar, bugün ise Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki, Macar tarihinin önemli figürlerinden ve Macar milli mücadelesinin kahramanlarından Tökeli İmre adına açılan Tökeli İmre Anı Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin paylaşımında Magyar, 'İzmit'te Tökeli İmre, kutsal savaşçı lider ve Erdel Prensi'nin anı evini ziyaret etmek ve anma çelengini bırakmak arındırıcı bir deneyimdi. Hedef Ankara'daki NATO Zirvesi. Vatan her şeyden önce' dedi.

Magyar'ın İstanbul'u ziyaret etmesine ise sosyal medyadan çeşitli yorumlar yapıldı.

Magyar'ın İstanbul'u ziyaret etmesine ise sosyal medyadan çeşitli yorumlar yapıldı.
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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