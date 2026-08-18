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Crush Grubu Üyesi Barış Yüksekkaya Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Burcu, Müzik Kariyeri ve Instagram Hesabı

Crush Grubu Üyesi Barış Yüksekkaya Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Burcu, Müzik Kariyeri ve Instagram Hesabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 11:13
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Idol House Türkiye finalinin ardından kurulan Crush grubunun üyelerinden Barış Çağan Yüksekkaya, hem solo geçmişi hem de grup içindeki söz ve beste çalışmalarıyla dikkat çekenlerden oldu. Genç sanatçının müzikle tanışma hikayesi ve kariyer yolculuğu, takipçileri tarafından merak konusu haline geldi. Sahne performansının yanı sıra özel hayatına dair sorular da arama motorlarında sıkça araştırılıyor. 

Peki Barış Çağan Yüksekkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu ne, müzik kariyeri nasıl başladı ve Instagram hesabı hangisi? İşte Crush üyesi Barış Çağan Yüksekkaya’ya dair merak edilen tüm detaylar…

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Barış Çağan Yüksekkaya Kimdir?

Barış Çağan Yüksekkaya Kimdir?

Barış Çağan Yüksekkaya, şarkıcı, söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınan Crush grubunun üyelerinden biri. Idol House Türkiye’nin büyük finalinde gruba seçilen yedi isim arasında yer alan Yüksekkaya, Crush’a katılmadan önce de solo çalışmalarıyla müzik üretmeye devam ediyordu. “Simon Der Ki”, “Arkama Bakmadan”, “Anlamı Yok”, “Nerdeyim?”, “Labirent”, “Ölmekten Beter” ve “Bi’ Başkası” bu dönemde yayımladığı şarkılar arasında. Genç sanatçı ayrıca grubun ilk teklisi “CRUSH!”ın söz ve müzik çalışmalarında da aktif olarak yer aldı.

Barış Çağan Yüksekkaya Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Barış Çağan Yüksekkaya Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Crush üyesi Barış Çağan Yüksekkaya, 10 Ekim 2002 doğumlu ve 23 yaşında.

Barış Çağan Yüksekkaya Nereli?

Yüksekkaya İzmir doğumlu. Çocukluk ve gençlik döneminin büyük bölümünü Ankara’da geçiren sanatçı, lise eğitiminin ardından yeniden İzmir’e yerleşti.

Barış Çağan Yüksekkaya’nın Boyu Kaç?

Kaynaklarda Crush’ın sevilen üyesinin 173 boyunda olduğu bilgisi yer alıyor.

Barış Çağan Yüksekkaya’nın Burcu Ne?

10 Ekim doğumlu olması nedeniyle sanatçının burcu Terazi.

Barış Çağan Yüksekkaya’nın Müzik Kariyeri Nasıl Başladı?

Barış Çağan Yüksekkaya’nın Müzik Kariyeri Nasıl Başladı?

Yüksekkaya, gitar ve piyano çalarak küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüdü. Çocukluk döneminde katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasında ilk sahne deneyimini yaşadı; ilk performansında Pinhani’nin “Hele Bi Gel” şarkısını seslendirdi, ardından farklı yarışmacılarla düetler ve yarı final aşamasında solo bir performans sergiledi. İlerleyen yıllarda söz yazarlığı, beste ve müzik prodüksiyonuna yönelen sanatçı, bu alanlarda kendi başına çalışmalar üretti. Ardından Idol House Türkiye’ye başvurdu ve eleme süreçlerini geçerek programın ana kadrosuna girdi. Yarışma boyunca vokal ve sahne performansının yanı sıra beste yeteneğiyle de öne çıkan Yüksekkaya, final gecesinde Crush’ın yedi kişilik kadrosuna seçilerek grup kariyerine başladı.

Barış Çağan Yüksekkaya’nın Instagram Hesabı Ne?

Barış Çağan Yüksekkaya’nın Instagram Hesabı Ne?

Sanatçı, Instagram’da @bcykaya kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. Hesabı, Idol House finalinin ardından hızla büyüyerek şu an için 187 bin takipçiye ulaştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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