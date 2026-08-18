Crush Grubu Üyesi Barış Yüksekkaya Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Burcu, Müzik Kariyeri ve Instagram Hesabı
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Idol House Türkiye finalinin ardından kurulan Crush grubunun üyelerinden Barış Çağan Yüksekkaya, hem solo geçmişi hem de grup içindeki söz ve beste çalışmalarıyla dikkat çekenlerden oldu. Genç sanatçının müzikle tanışma hikayesi ve kariyer yolculuğu, takipçileri tarafından merak konusu haline geldi. Sahne performansının yanı sıra özel hayatına dair sorular da arama motorlarında sıkça araştırılıyor.
Peki Barış Çağan Yüksekkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu ne, müzik kariyeri nasıl başladı ve Instagram hesabı hangisi? İşte Crush üyesi Barış Çağan Yüksekkaya’ya dair merak edilen tüm detaylar…
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Barış Çağan Yüksekkaya Kimdir?
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Barış Çağan Yüksekkaya Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?
Barış Çağan Yüksekkaya’nın Müzik Kariyeri Nasıl Başladı?
Barış Çağan Yüksekkaya’nın Instagram Hesabı Ne?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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