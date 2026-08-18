Crush Grubu Üyesi Barış Yüksekkaya Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Burcu, Müzik Kariyeri ve Instagram Hesabı

Idol House Türkiye finalinin ardından kurulan Crush grubunun üyelerinden Barış Çağan Yüksekkaya, hem solo geçmişi hem de grup içindeki söz ve beste çalışmalarıyla dikkat çekenlerden oldu. Genç sanatçının müzikle tanışma hikayesi ve kariyer yolculuğu, takipçileri tarafından merak konusu haline geldi. Sahne performansının yanı sıra özel hayatına dair sorular da arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Peki Barış Çağan Yüksekkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu ne, müzik kariyeri nasıl başladı ve Instagram hesabı hangisi? İşte Crush üyesi Barış Çağan Yüksekkaya’ya dair merak edilen tüm detaylar…