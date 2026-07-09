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Ankara'nın Sadece NATO'ya Değil Aynı Zamanda Mizaha da Ev Sahipliği Yaptığını Gösteren Paylaşımlar

Ankara'nın Sadece NATO'ya Değil Aynı Zamanda Mizaha da Ev Sahipliği Yaptığını Gösteren Paylaşımlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.07.2026 - 13:33
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Merakla beklenen 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Hazırlıklardan detaylara, liderlerden akşam yemeği menüsüne pek çok şey konuşuldu. Zirvede ortaya çıkan detaylar ise mizahşörlere epey yardımcı oldu. Hakkında binlerce komik tweet atılan dev zirvede bazı paylaşımlar öne çıktı.

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İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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