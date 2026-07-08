Ata Demirer'in Senaryosunu Yazdığı Filmden Spoiler Veren Kişiler
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Geçtiğimi günlerde 54. yaşını kutlayan Ata Demirer, 'Pervaneler' adlı yeni filminin senaryosunu tamamladığını duyurmuştu. Film ve senaryo hakkında herhangi bir detayın haberi gelmese de sosyal medya bu film duyurusuyla adeta yıkıldı. Yıllardır benzer karakterler ve filmler yaptığı için eleştiriler alan ünlü komedyen ve oyuncunun yeni filmi hakkında tahminler yapıldı.
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Ata Demirer yeni filmi Pervaneler'in senaryosunun bittiğini duyurdu.
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Tabii tepkiler de beraberinde geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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