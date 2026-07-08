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Ata Demirer'in Senaryosunu Yazdığı Filmden Spoiler Veren Kişiler

Ata Demirer'in Senaryosunu Yazdığı Filmden Spoiler Veren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2026 - 16:26
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Geçtiğimi günlerde 54. yaşını kutlayan Ata Demirer, 'Pervaneler' adlı yeni filminin senaryosunu tamamladığını duyurmuştu. Film ve senaryo hakkında herhangi bir detayın haberi gelmese de sosyal medya bu film duyurusuyla adeta yıkıldı. Yıllardır benzer karakterler ve filmler yaptığı için eleştiriler alan ünlü komedyen ve oyuncunun yeni filmi hakkında tahminler yapıldı.

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Ata Demirer yeni filmi Pervaneler'in senaryosunun bittiğini duyurdu.

Ata Demirer yeni filmi Pervaneler'in senaryosunun bittiğini duyurdu.

Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yeni filmim Pervaneler'in senaryosunu bitirdim. İnşallah yeni yaşımda çekmek ve sizlere izletmek nasip olur. Ve tabii bugün benim doğum günüm' ifadelerini kullandı.

Tabii tepkiler de beraberinde geldi.

Tabii tepkiler de beraberinde geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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