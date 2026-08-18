Akıllı Telefon Dünyasının Dev Markaları Xiaomi, Oppo ve Vivo’dan Beklenmedik Kararlar
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Yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme ve artan parça fiyatları, akıllı telefon pazarındaki dengeleri tamamen değiştirdi. Yükselen maliyetler nedeniyle Xiaomi en üst seviye 'Ultra' modelini geçici olarak rafa kaldırırken, Oppo ve vivo gibi güçlü üreticiler de en donanımlı cihazlarını yalnızca kendi ülkelerinde satışa sunmaya hazırlanıyor.
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Yapay zekâ teknolojilerine yönelik küresel talep patlaması, bellek ve depolama parçalarının fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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