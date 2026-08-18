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Akıllı Telefon Dünyasının Dev Markaları Xiaomi, Oppo ve Vivo’dan Beklenmedik Kararlar

Akıllı Telefon Dünyasının Dev Markaları Xiaomi, Oppo ve Vivo’dan Beklenmedik Kararlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2026 - 09:13
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Yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme ve artan parça fiyatları, akıllı telefon pazarındaki dengeleri tamamen değiştirdi. Yükselen maliyetler nedeniyle Xiaomi en üst seviye 'Ultra' modelini geçici olarak rafa kaldırırken, Oppo ve vivo gibi güçlü üreticiler de en donanımlı cihazlarını yalnızca kendi ülkelerinde satışa sunmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Barış Bulut / Webtekno

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Yapay zekâ teknolojilerine yönelik küresel talep patlaması, bellek ve depolama parçalarının fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Yapay zekâ teknolojilerine yönelik küresel talep patlaması, bellek ve depolama parçalarının fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Bu beklenmedik maliyet artışı, dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerini ürün planlarını baştan aşağı yenilemeye mecbur bıraktı. Üretim giderlerinin hızla yükselmesi, markaların en tepeye konumlandırdığı amiral gemisi modellerin geleceğini doğrudan etkiledi.

Sektöre yakın güvenilir kaynakların aktardığı gelişmelere göre Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi serisinde radikal bir değişikliğe giderek 'Ultra' ismini taşıyan modeline ara verecek. Dörtlü cihaz serisi yerine kullanıcıların karşısına üç farklı seçenekle çıkmayı hedefleyen şirket, en güçlü alternatif olarak Xiaomi 18 Pro Max modelini konumlandıracak. Bu tercihin temelinde ise pahalı bellek birimleriyle birlikte 200 megapiksellik gelişmiş kamera sistemlerinin bir araya gelmesi durumunda, cihaz fiyatının tüketicilerin karşılayamayacağı bir seviyeye ulaşma riski yatıyor. Şirket, parça maliyetlerinin yeniden dengelenmesi halinde söz konusu tepe modeli önümüzdeki yıllarda Xiaomi 19 Ultra adıyla tekrar pazara sunmayı hedefliyor.

Benzer bir maliyet baskısı yaşayan diğer Asyalı üreticiler Oppo ve vivo da benzer savunma stratejileri geliştiriyor. Geçtiğimiz dönemde üst düzey cihazlarını tüm dünyada satışa sunan her iki marka, yaklaşan amiral gemisi serilerindeki en üst modelleri sadece Çin pazarıyla sınırlı tutmaya odaklanıyor. Henüz resmi duyurusu yapılmayan bu kararların hayata geçmesi halinde, uluslararası pazarlarda 'Ultra' etiketini taşıyan tek seçenek olarak Samsung Galaxy S27 Ultra kalacak; Çinli devler ise küresel rekabette ağırlıklı olarak Pro Max modelleriyle boy gösterecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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