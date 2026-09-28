Ünlü Şarkıcı Rober Hatemo'dan Herkesi Şaşırtan Karar: "İçimden Gelmiyor" Şarkıcılığı Bırakacağını Açıkladı!

Kıbrıs'ta bir otelin düzenlediği gecede sahne almadan hemen önce basın mensuplarının karşısına geçen Hatemo, 'Artık şarkı yapmayacağım. İçimden gelmiyor' diyerek müzik kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, kararının arkasında yatan planı da gazetecilerle paylaşmayı ihmal etmedi. Hatemo, 'Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum. Kapalıçarşı'da dükkan var. Kardeşim ve kuzenim devam ediyor' diyen Hatemo, 'Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da dururum. Benim eski meslektir, iyiyim' sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Babasının yıllar önce karşı çıktığı mesleğe son vererek o gün küstüğü kuyumculuğa geri dönmeyi planlayan Hatemo, tam bir kariyer çemberini kapatmış olacak. Daha önce verdiği bir röportajda babasını yakın zamanda kaybettiğini ve 'Geç buldum çabuk kaybettim' diyerek bu kopuşun ardından duyduğu pişmanlığı anlatan sanatçı için kuyumcu tezgahına dönmek, aynı zamanda babasının izinde yürümek anlamına da geliyor.

Kesin bir tarih vermeyen sanatçı, bir süre daha şarkı söylemeye devam edeceğinin ama er ya da geç mikrofonu tamamen bırakacağının sinyalini verdi.