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Ünlü Şarkıcı Rober Hatemo'dan Herkesi Şaşırtan Karar: "İçimden Gelmiyor" Şarkıcılığı Bırakacağını Açıkladı!

Ünlü Şarkıcı Rober Hatemo'dan Herkesi Şaşırtan Karar: "İçimden Gelmiyor" Şarkıcılığı Bırakacağını Açıkladı!

Kapalıçarşı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.09.2026 - 11:51
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Kıbrıs'ta sahne alacağı konser öncesinde mikrofonun karşısına geçen Rober Hatemo, hayranlarını hiç beklemedikleri bir açıklamayla karşıladı. Yıllardır sahnelere renk katan ünlü şarkıcı, bir zamanlar babasıyla arasının açılmasına neden olan müzik kariyerine son vereceğini açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi!

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1997'de çıkardığı Esmer albümüyle sahneye adım atan Rober Hatemo, kısa sürede tanınan bir isim oldu.

1997'de çıkardığı Esmer albümüyle sahneye adım atan Rober Hatemo, kısa sürede tanınan bir isim oldu.

25 Aralık 1974'te Çanakkale'de dünyaya gelen Rober Hatemo'nun sesini ilk kez bir orkestra şefi olan dedesi fark etti. Dedesinin desteğiyle daha 14 yaşındayken sahnelere çıkmaya başlayan Hatemo, kuyumcu bir babanın oğlu olarak büyüdü, aile mesleğini değil müziği seçince babasıyla ciddi bir kriz yaşadı ve bir dönem evden bile uzaklaştırıldı. Müzik kariyerine 1997'de çıkardığı Esmer albümüyle resmen başlayan sanatçı, ardından Sen Farklısın, Azılı Bela ve Aşksız Prens gibi albümlere imza attı. Asıl patlamayı ise 2006'da çıkardığı ve kendisine MÜ-YAP'tan altın plak ödülü kazandıran Sihirli Değnek albümüyle yaptı. Senden Çok Var ve Beyaz ve Sen parçaları, radyoların değişmez listelerine girdi, düğünlerin ve pavyonların vazgeçilmez ismi oldu. Kariyerine hız kesmeden devam eden 52 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz yıl da Yıldız Tilbe ile seslendirdiği Bu Delikanlıyı Unutamazsın düetiyle gündeme gelmişti.

Şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan ve çok sevilen sanatçı, herkesi şaşırtan bir açıklamaya imza attı.

Şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan ve çok sevilen sanatçı, herkesi şaşırtan bir açıklamaya imza attı.

Kıbrıs'ta bir otelin düzenlediği gecede sahne almadan hemen önce basın mensuplarının karşısına geçen Hatemo, 'Artık şarkı yapmayacağım. İçimden gelmiyor' diyerek müzik kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, kararının arkasında yatan planı da gazetecilerle paylaşmayı ihmal etmedi. Hatemo, 'Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum. Kapalıçarşı'da dükkan var. Kardeşim ve kuzenim devam ediyor' diyen Hatemo, 'Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da dururum. Benim eski meslektir, iyiyim' sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Babasının yıllar önce karşı çıktığı mesleğe son vererek o gün küstüğü kuyumculuğa geri dönmeyi planlayan Hatemo, tam bir kariyer çemberini kapatmış olacak. Daha önce verdiği bir röportajda babasını yakın zamanda kaybettiğini ve 'Geç buldum çabuk kaybettim' diyerek bu kopuşun ardından duyduğu pişmanlığı anlatan sanatçı için kuyumcu tezgahına dönmek, aynı zamanda babasının izinde yürümek anlamına da geliyor.

Kesin bir tarih vermeyen sanatçı, bir süre daha şarkı söylemeye devam edeceğinin ama er ya da geç mikrofonu tamamen bırakacağının sinyalini verdi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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