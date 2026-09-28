Ünlü Şarkıcı Rober Hatemo'dan Herkesi Şaşırtan Karar: "İçimden Gelmiyor" Şarkıcılığı Bırakacağını Açıkladı!
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Kıbrıs'ta sahne alacağı konser öncesinde mikrofonun karşısına geçen Rober Hatemo, hayranlarını hiç beklemedikleri bir açıklamayla karşıladı. Yıllardır sahnelere renk katan ünlü şarkıcı, bir zamanlar babasıyla arasının açılmasına neden olan müzik kariyerine son vereceğini açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi!
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1997'de çıkardığı Esmer albümüyle sahneye adım atan Rober Hatemo, kısa sürede tanınan bir isim oldu.
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Şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan ve çok sevilen sanatçı, herkesi şaşırtan bir açıklamaya imza attı.
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