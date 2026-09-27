Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in 19 Yaşındaki Kızı Şarkıcı Oluyor: Elinden Tutan İsim Bakın Kim Çıktı!
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Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in gözlerden uzak büyüttüğü kızları Nazlı Bilginer artık 19 yaşında. Anne ve babasının izinden sanat dünyasına adım atan Nazlı, tercihini müzikten yana kullandı. Londra'da eğitimine devam eden ve kendi şarkıları üzerinde çalışan genç ismin müzik yolculuğunda ona eşlik eden kişi ise oldukça tanıdık çıktı.
Üstelik Nazlı'nın yeteneğini yıllar önce ilk fark eden de yine aynı isimmiş. Aşkın Nur Yengi'nin anlattıkları ve Nazlı'nın verdiği detaylar merak uyandırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk müziğinin en güçlü seslerinden Aşkın Nur Yengi ile oyunculuğuyla sınırlarımızı aşan Haluk Bilginer'in yolları bundan yıllar önce kesişmişti.
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Uzak Şehir izleyicileri Nazlı Bilginer'in sesini çoktan duymuş olabilir.
Üstelik Nazlı Bilginer için işler “Bir gün şarkıcı olmak istiyorum” aşamasını çoktan geçmiş durumda.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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