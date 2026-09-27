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Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in 19 Yaşındaki Kızı Şarkıcı Oluyor: Elinden Tutan İsim Bakın Kim Çıktı!

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in 19 Yaşındaki Kızı Şarkıcı Oluyor: Elinden Tutan İsim Bakın Kim Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 18:21
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Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in gözlerden uzak büyüttüğü kızları Nazlı Bilginer artık 19 yaşında. Anne ve babasının izinden sanat dünyasına adım atan Nazlı, tercihini müzikten yana kullandı. Londra'da eğitimine devam eden ve kendi şarkıları üzerinde çalışan genç ismin müzik yolculuğunda ona eşlik eden kişi ise oldukça tanıdık çıktı.

Üstelik Nazlı'nın yeteneğini yıllar önce ilk fark eden de yine aynı isimmiş. Aşkın Nur Yengi'nin anlattıkları ve Nazlı'nın verdiği detaylar merak uyandırdı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk müziğinin en güçlü seslerinden Aşkın Nur Yengi ile oyunculuğuyla sınırlarımızı aşan Haluk Bilginer'in yolları bundan yıllar önce kesişmişti.

Türk müziğinin en güçlü seslerinden Aşkın Nur Yengi ile oyunculuğuyla sınırlarımızı aşan Haluk Bilginer'in yolları bundan yıllar önce kesişmişti.

2006 yılında nikah masasına oturan çiftin aynı yıl kızları Nazlı dünyaya gelmişti. Evlilikleri 2012 yılında sona erse de ikili kızları için her zaman yan yana durmaya devam etti. Magazin dünyasının en ünlü anne-babalarından ikisine sahip olmasına rağmen Nazlı Bilginer'i yıllar boyunca pek ortalarda görmedik. Gözlerden uzak büyüyen Nazlı bugün 19 yaşında.

Tabii anne Aşkın Nur Yengi, baba Haluk Bilginer olunca insan ister istemez 'Acaba hangi taraf ağır basacak?' diye düşünüyor. Cevabı artık biliyoruz: Nazlı'nın rotası müzik!

Üstelik kendisi müziğe yalnızca anne-babasının gölgesinde merak salmış biri de değil. Londra'da müzik eğitimi alan Nazlı Bilginer, kendi şarkılarını hazırlamaya ve profesyonel olarak müzik dünyasında ilerlemeye çoktan başlamış durumda. Hatta kendisini aslında birçoğumuz farkında olmadan daha önce dinledik!

Uzak Şehir izleyicileri Nazlı Bilginer'in sesini çoktan duymuş olabilir.

Uzak Şehir izleyicileri Nazlı Bilginer'in sesini çoktan duymuş olabilir.

Dizide çalan 'De Mardin' isimli şarkının arkasındaki gizemli sesin Nazlı olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat Nazlı'nın müzik macerasında bundan çok daha şaşırtıcı bir detay var. Meğer onun sesindeki cevheri yıllar önce fark eden kişi öyle herhangi biri değilmiş...

Sezen Aksu'ymuş!

Aşkın Nur Yengi'nin yaptığı açıklamaya göre Nazlı'nın sesini ilk keşfeden isim Sezen Aksu olmuş. Yengi, kızının kayıtlarını dinleyen Minik Serçe'nin Nazlı'nın peşini bırakmadığını ve bugün de birlikte çalıştıklarını anlattı. İşin en tatlı tarafıysa hikayenin yıllar sonra başladığı yere geri dönmesi.

Çünkü Aşkın Nur Yengi'nin Sezen Aksu'yla bağı da daha kariyerinin ilk yıllarına uzanıyor. Henüz 13 yaşındayken Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmaya başlayan Yengi, yıllar içinde Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden birine dönüştü. Yıllar sonra Sezen Aksu'nun bu kez Aşkın Nur Yengi'nin kızının yeteneğini fark etmesi... Kaderin senaristliğine bakar mısınız? 

Bir zamanlar annenin müzik yolculuğunda çok önemli bir yere sahip olan Sezen Aksu, şimdi kızının hikayesinde karşımıza çıkıyor.

Üstelik Nazlı Bilginer için işler “Bir gün şarkıcı olmak istiyorum” aşamasını çoktan geçmiş durumda.

19 yaşındaki Nazlı, Londra'daki müzik eğitimini sürdürürken bir yandan da kendi çalışmalarını hazırlıyor. Kendisi de müzik yolculuğundan bahsederken 'Sezen ablayla çalışıyorum' diyerek işin en heyecanlandıran kısmını bizzat ağzından açıkladı. Aşkın Nur Yengi'nin anlattığına göre birkaç single çalışması bulunan Nazlı şimdi bir de albüm hazırlığında. Üstelik albümde kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu eserleri de yer alacak.

Anneniz Aşkın Nur Yengi, babanız Haluk Bilginer ve daha 19 yaşınızda müzik yolculuğunuzda yanınızda Sezen Aksu var. Nazlı'nın başlangıç kadrosu biraz fazla güçlü değil mi?  Annesi de babası da kızlarının arkasında dimdik duruyordur elbette. Fakat işin içine bir de daha yolun başında Nazlı'nın sesindeki cevheri fark eden ve şimdi onunla çalışan Sezen Aksu faktörü girince insan ister istemez biraz daha heyecanlanıyor. Hele Nazlı'nın 'Sezen abla' rahatlığıyla anlattığı bu birlikteliğin ortaya nasıl şarkılar çıkaracağı ayrıca merak konusu oluyor!

Anne ve babasından gelen sanatla iç içe bir hayat, Londra'da alınan müzik eğitimi, kendi şarkıları ve hemen yanı başında Sezen Aksu... Nazlı Bilginer'in daha 19 yaşında çıktığı bu yolun nerelere uzanacağını şimdiden sabırsızlıkla beklememek biraz zor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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