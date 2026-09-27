Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in 19 Yaşındaki Kızı Şarkıcı Oluyor: Elinden Tutan İsim Bakın Kim Çıktı!

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in gözlerden uzak büyüttüğü kızları Nazlı Bilginer artık 19 yaşında. Anne ve babasının izinden sanat dünyasına adım atan Nazlı, tercihini müzikten yana kullandı. Londra'da eğitimine devam eden ve kendi şarkıları üzerinde çalışan genç ismin müzik yolculuğunda ona eşlik eden kişi ise oldukça tanıdık çıktı.

Üstelik Nazlı'nın yeteneğini yıllar önce ilk fark eden de yine aynı isimmiş. Aşkın Nur Yengi'nin anlattıkları ve Nazlı'nın verdiği detaylar merak uyandırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.