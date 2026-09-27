Güzelliği Yine Sınırları Aştı: Bakın Hangi Dünyaca Ünlü Yıldız Hande Erçel'i Radarına Aldı?

Hande Erçel'in attığı her adımın sınırlarımızı aşmasına artık şaşırmıyoruz ama bu sefer radarımıza takılan isim biraz beklenmedik oldu. Son dönemde dünyanın en prestijli moda etkinliklerinde boy gösteren, uluslararası markaların davetlerinde ülkemizi temsil eden Erçel, geçtiğimiz günlerde Vogue World Milano'da yine bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Görünen o ki Hande'nin güzelliği yalnızca bizim gündemimizde değilmiş.

Çünkü geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında fark edilen küçücük bir değişikliğin ucundan dünyaca ünlü bir Netflix yıldızı çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.