Güzelliği Yine Sınırları Aştı: Bakın Hangi Dünyaca Ünlü Yıldız Hande Erçel'i Radarına Aldı?
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Hande Erçel'in attığı her adımın sınırlarımızı aşmasına artık şaşırmıyoruz ama bu sefer radarımıza takılan isim biraz beklenmedik oldu. Son dönemde dünyanın en prestijli moda etkinliklerinde boy gösteren, uluslararası markaların davetlerinde ülkemizi temsil eden Erçel, geçtiğimiz günlerde Vogue World Milano'da yine bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Görünen o ki Hande'nin güzelliği yalnızca bizim gündemimizde değilmiş.
Çünkü geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında fark edilen küçücük bir değişikliğin ucundan dünyaca ünlü bir Netflix yıldızı çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hande Erçel'in son birkaç yılda oyunculuğunun çok daha ötesine geçen bir kariyer inşa ettiğini kabul etmek gerek.
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Geçtiğimiz günlerde Milano'da düzenlenen Vogue World 2026'ya katılan Hande Erçel, Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak geceyi ön sıradan takip etti.
Çünkü geçtiğimiz saatlerde Hande Erçel'in Instagram hesabında dikkat çeken küçük ama magazin radarına takılacak cinsten bir hareket yaşandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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