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Güzelliği Yine Sınırları Aştı: Bakın Hangi Dünyaca Ünlü Yıldız Hande Erçel'i Radarına Aldı?

Güzelliği Yine Sınırları Aştı: Bakın Hangi Dünyaca Ünlü Yıldız Hande Erçel'i Radarına Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 16:26
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Hande Erçel'in attığı her adımın sınırlarımızı aşmasına artık şaşırmıyoruz ama bu sefer radarımıza takılan isim biraz beklenmedik oldu. Son dönemde dünyanın en prestijli moda etkinliklerinde boy gösteren, uluslararası markaların davetlerinde ülkemizi temsil eden Erçel, geçtiğimiz günlerde Vogue World Milano'da yine bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Görünen o ki Hande'nin güzelliği yalnızca bizim gündemimizde değilmiş. 

Çünkü geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında fark edilen küçücük bir değişikliğin ucundan dünyaca ünlü bir Netflix yıldızı çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hande Erçel'in son birkaç yılda oyunculuğunun çok daha ötesine geçen bir kariyer inşa ettiğini kabul etmek gerek.

Hande Erçel'in son birkaç yılda oyunculuğunun çok daha ötesine geçen bir kariyer inşa ettiğini kabul etmek gerek.

Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncularından biri olmasının yanı sıra artık dünyaca ünlü markaların davetli listelerinde de adını görmeye fazlasıyla alıştık. Paris'ten Milano'ya moda haftalarında boy gösteriyor, uluslararası markalarla iş birliklerine imza atıyor ve dünyanın dört bir yanından yıldızların katıldığı davetlerde Türkiye'den gördüğümüz tanıdık yüzlerden biri oluyor.

Üstelik Hande'nin katıldığı etkinliklerde yalnızca 'orada olması' konuşulmuyor. Ne giydiği, saçını nasıl yaptırdığı, makyajı, takıları, kırmızı halıda verdiği pozlar derken tek bir geceden günlerce konuşacak malzeme çıkarmayı başarıyor. Güzelliği zaten yıllardır ayrı bir mesele.

Fakat son dönemde moda dünyasındaki görünürlüğünün de artmasıyla Hande Erçel artık yalnızca Türkiye'nin popüler oyuncularından biri değil, uluslararası etkinliklerde düzenli olarak gördüğümüz isimlerden biri haline geldi.

Son durağı da moda dünyasının en prestijli buluşmalarından biriydi.

Geçtiğimiz günlerde Milano'da düzenlenen Vogue World 2026'ya katılan Hande Erçel, Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak geceyi ön sıradan takip etti.

Geçtiğimiz günlerde Milano'da düzenlenen Vogue World 2026'ya katılan Hande Erçel, Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak geceyi ön sıradan takip etti.

New York, Londra, Paris ve Los Angeles'ın ardından bu yıl Milano'da gerçekleşen Vogue World, Galleria Vittorio Emanuele II gibi ikonik bir mekanda moda dünyasının en büyük isimlerini bir araya getirdi. Jennifer Lopez'ten Dakota Johnson'a, Pamela Anderson'dan Naomi Campbell'a uzanan yıldızlar geçidinde Türkiye'den gördüğümüz isimlerden biri de Hande'ydi.

Erçel gece için Dolce&Gabbana'nın 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan beyaz, transparan tül ve korse detaylarıyla öne çıkan bir görünüm tercih etti. Ve hakkını teslim edelim...

Jennifer Lopez gibi gecenin ağır toplarının bulunduğu bir etkinlikte Hande Erçel de pozlarıyla kendi gündemini yaratmayı başardı. Milano'dan gelen kareleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken beyaz kombini, saçları ve makyajıyla yine fazlasıyla beğeni topladı. Biz Hande'nin Vogue World çıkışını konuşmaya devam ederken belli ki kendisini radarına alanlar yalnızca moda tutkunları değilmiş.

Çünkü geçtiğimiz saatlerde Hande Erçel'in Instagram hesabında dikkat çeken küçük ama magazin radarına takılacak cinsten bir hareket yaşandı.

Çünkü geçtiğimiz saatlerde Hande Erçel'in Instagram hesabında dikkat çeken küçük ama magazin radarına takılacak cinsten bir hareket yaşandı.

Bu noktada hikayeye yeni bir isim dahil oluyor: Arón Piper.

Netflix'in dünya çapında fenomen haline gelen İspanyol yapımı Elite dizisini izleyenler kendisini zaten tek bakışta tanıyacaktır. Alman-İspanyol oyuncu ve müzisyen Piper, dizinin ilk sezonlarından itibaren Ander Muñoz karakterine hayat vermiş ve 2018-2021 yılları arasında yapımın en çok öne çıkan oyuncularından biri olmuştu.

Elite'ın dünya çapında yakaladığı popülerlikle birlikte Piper'ın şöhreti de İspanya sınırlarını aşmış, oyunculuğun yanında müzik kariyerine de ağırlık vermişti.

Gelelim bizi ilgilendiren kısma...

Ne hikmetse Arón Piper, geçtiğimiz saatlerde Hande Erçel'i Instagram'da takibe aldı. Bu sosyal medya hamlesi bugün magazin basınının da dikkatini çekti. Şimdi buradan 'yeni bir aşk mı doğuyor?' diye koşarak çıkmayacağız tabii. Tek bir Instagram takibinden böylesine büyük sonuçlar çıkarmak için elimizde hiçbir şey yok. Ama zamanlamanın Vogue World'de yine bütün güzelliğiyle boy gösteren Hande Erçel'in hemen ardından gelmesi de insanın dikkatinden kaçmıyor.  Arón Piper'ın keşfetine hangi Hande Erçel karesi düştü, kendisini nerede gördü, neden tam şimdi takip etmeye karar verdi bilmiyoruz...

Bildiğimiz tek bir şey var:

Hande, İspanya tarafında da birilerinin radarına girmiş gibi görünüyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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