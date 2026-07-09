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Hastanenin Güvenlik Tatbikatında Oscarlık Performans Sergileyen Vatandaş Viral Oldu

Hastanenin Güvenlik Tatbikatında Oscarlık Performans Sergileyen Vatandaş Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.07.2026 - 12:38
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Herkesin içinde çıkmayı bekleyen bir cevher vardır. Bu cevher bazen tesadüf eseri bazen hiç beklenmedik anlarda çıkar. Elazığ'da hizmet veren Kovancılar İlçe Devlet Hastanesi’nde, çalışan güvenliğini artırmak ve acil durumlara hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla Beyaz Kod tatbikatı düzenlendi. Ancak tatbikattaki arıza hasta yakını performansı o kadar beğenildi ki kısa sürede viral oldu.

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İşte o performans:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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