İlk Buluşmaya Çiçek Yerine 5 Litrelik Pet Şişede Kirazla Giden Erkek Viral Oldu
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İlk buluşmalar bir ilişki için en önemli olaylardan biri. İki tarafın da karşıdakini daha iti tarttığı ve ilk izlenim oluşturduğu ilk buluşmalara pek çok kişi özenir, en güzel kıyafetlerini giyer, en güzel kokuları sıkar. Tabii ilk buluşmada götürülen hediye de önemli. Bir X kullanıcısı da ilk buluşmada gördüğü manzarayı paylaştı. O paylaşım milyonlarca kez görüntülendi.
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Paylaşım şöyleydi:
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Yanıtlar ise şöyle:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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