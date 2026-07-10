NATO Zirvesi'nin Sürprizini Başbakanın Eşi Patlattı: Meğer Ajda Pekkan da Oradaymış

Ankara'da tarihi NATO Zirvesi sona erdi. Her detayıyla çok konuşulan NATO Zirvesi'ne dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlamıştı. Eşler için verilen yemekte ise sürpriz bir isim sahne aldı.

Gazeteci Fulya Öztürk, X hesabından yaptığı paylaşımda Çankaya Köşkü'nde verilen yemekte Ajda Pekkan'ın sahne aldığı öğrenildi.