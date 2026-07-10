NATO Zirvesi'nin Sürprizini Başbakanın Eşi Patlattı: Meğer Ajda Pekkan da Oradaymış
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Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ne dair yeni detaylar paylaşıldı. Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlamıştı. Yemekte Ajda Pekkan'ın yer aldığı ortaya çıktı. O anları ise Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Monika Babisova, paylaştı.
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Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde sürpriz isim.
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Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Monika Babisova, Ajda Pekkan'ı paylaştı.
Ajda Pekkan'ın sahne aldığı anlar:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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