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NATO Zirvesi'nin Sürprizini Başbakanın Eşi Patlattı: Meğer Ajda Pekkan da Oradaymış

NATO Zirvesi'nin Sürprizini Başbakanın Eşi Patlattı: Meğer Ajda Pekkan da Oradaymış

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.07.2026 - 10:15
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Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ne dair yeni detaylar paylaşıldı. Emine Erdoğan, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlamıştı. Yemekte Ajda Pekkan'ın yer aldığı ortaya çıktı. O anları ise Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Monika Babisova, paylaştı.

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Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde sürpriz isim.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde sürpriz isim.

Ankara'da tarihi NATO Zirvesi sona erdi. Her detayıyla çok konuşulan NATO Zirvesi'ne dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlamıştı. Eşler için verilen yemekte ise sürpriz bir isim sahne aldı. 

Gazeteci Fulya Öztürk, X hesabından yaptığı paylaşımda Çankaya Köşkü'nde verilen yemekte Ajda Pekkan'ın sahne aldığı öğrenildi.

Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Monika Babisova, Ajda Pekkan'ı paylaştı.

Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Monika Babisova, Ajda Pekkan'ı paylaştı.
twitter.com

Fulya Öztürk, X hesabından şu mesajı paylaştı:

'Çekya Başbakanı’nın eşi Monika Babisova paylaşmış. NATO zirvesinde Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderlerin eşlerini ağırladığı yemekte Ajda Pekkan sahne almış. 🌹 Zirvenin her detayı klass 👏'

Ajda Pekkan'ın sahne aldığı anlar:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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