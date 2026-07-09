İstanbul'a Gelen Bir Turist Taksicilerin Yeni Dolandırıcılık Yöntemini Anlattı

Taksi için verilen tahmini fiyatın maksimum 257 lira civarında olması gerekiyordu, bu en üst sınırdı. Şimdi gerçekte bana ne kadar yansıtacağını göreceğiz. Ne kadar uğraşırsan uğraş, kandırılacaksın.

Uygulamadan iptal etti ve yanıma geldi, aman tanrım, işte bu yeni teknik millet. Teknik arkadaşlar; yani o bilerek oraya gelmiş, iptal etmiş, yürümüş, beni görmüş ve hemen uygulama kullanmadan teklif vermeye başladı. Acaba bu yeni dolandırıcılık yöntemi mi olacak? Böyle giderse hiç taksi bulamayacağım, daha konuşamadan beni dolandırdın bile. Ah, çok sinir bozucu ya. Yaklaştıklarında hep iptal ediyorlar. Bugün üçüncü kez iptal edildim.

Umarım bu videoyu izledikten sonra siz de bir daha kanmazsınız. Buraya gelmeden önce öğrenmiş, önceden uyarmış oldum ki hazırlıklı olun.