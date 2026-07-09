İstanbul'a Gelen Bir Turist Taksicilerin Yeni Dolandırıcılık Yöntemini Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Turizm mevsiminin başlamasıyla turistik bölgelerimiz yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmeye başladı. Her yaz olduğu gibi bu yaz da esnaf ve taksiciler hakkında özellikle yabancı turistlerin şikayetleri ayyuka çıktı. Bir turist de kötü şöhretleri dünyaya yayılan İstanbul taksicilerinin bulduğu yeni dolandırıcılık yöntemi konusunda herkesi uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülke turizmine zarar veriyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çok konuşulan paylaşım şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın