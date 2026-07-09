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İstanbul'a Gelen Bir Turist Taksicilerin Yeni Dolandırıcılık Yöntemini Anlattı

İstanbul'a Gelen Bir Turist Taksicilerin Yeni Dolandırıcılık Yöntemini Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.07.2026 - 17:45
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Turizm mevsiminin başlamasıyla turistik bölgelerimiz yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmeye başladı. Her yaz olduğu gibi bu yaz da esnaf ve taksiciler hakkında özellikle yabancı turistlerin şikayetleri ayyuka çıktı. Bir turist de kötü şöhretleri dünyaya yayılan İstanbul taksicilerinin bulduğu yeni dolandırıcılık yöntemi konusunda herkesi uyardı.

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Ülke turizmine zarar veriyorlar.

Ülke turizmine zarar veriyorlar.

Turist, uygulama üzerinden yaklaşık 257 TL'ye çağırdığı taksinin, yanına yaklaştığında yolculuğu iptal edip daha yüksek ücret teklif ettiğini öne sürdü. Birçok X kullanıcısı da yetkililerden acil önlem alınmasını ve turistlerin mağduriyetinin önlenmesini talep etti. Ayrıca bu tür olayların İstanbul'un ve ülkenin turizm imajını olumsuz etkilediğini ekledi.

Çok konuşulan paylaşım şöyle:

Taksi için verilen tahmini fiyatın maksimum 257 lira civarında olması gerekiyordu, bu en üst sınırdı. Şimdi gerçekte bana ne kadar yansıtacağını göreceğiz. Ne kadar uğraşırsan uğraş, kandırılacaksın. 

Uygulamadan iptal etti ve yanıma geldi, aman tanrım, işte bu yeni teknik millet. Teknik arkadaşlar; yani o bilerek oraya gelmiş, iptal etmiş, yürümüş, beni görmüş ve hemen uygulama kullanmadan teklif vermeye başladı. Acaba bu yeni dolandırıcılık yöntemi mi olacak? Böyle giderse hiç taksi bulamayacağım, daha konuşamadan beni dolandırdın bile. Ah, çok sinir bozucu ya. Yaklaştıklarında hep iptal ediyorlar. Bugün üçüncü kez iptal edildim. 

Umarım bu videoyu izledikten sonra siz de bir daha kanmazsınız. Buraya gelmeden önce öğrenmiş, önceden uyarmış oldum ki hazırlıklı olun.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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