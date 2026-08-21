60 Yıllık Kömür Madeni Mavi Bayraklı Tatil Cenneti Oldu: 547 Milyar Litre Su Kullandılar
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
İspanya’nın kuzeybatısında altmış yıl süren kömür madenciliği faaliyetlerinin ardından geride kalan devasa pit alanı, yürütülen rehabilitasyon projesi kapsamında suyla doldurularak göle dönüştürüldü. Fransa’daki Eyfel Kulesi ile benzer derinliğe ve bin altı yüz Amerikan futbolu sahası büyüklüğüne sahip olan alan, 2008 yılında başlatılan mühendislik çalışmasıyla yeni bir çehre kazandı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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