60 Yıllık Kömür Madeni Mavi Bayraklı Tatil Cenneti Oldu: 547 Milyar Litre Su Kullandılar

Günümüzde sekiz yüz altmış beş hektarlık bir alanı kaplayan As Pontes Gölü, plajı, doğa parkurları ve Mavi Bayrak sertifikasıyla bölgenin yeni çekim merkezi haline geldi. Göl çevresinde çayır, çalı, orman ve sulak alan olmak üzere dört farklı doğal ekosistem meydana geldi. Bir zamanlar ağır iş makinelerinin çalıştığı alanlarda yaban hayatı yeniden canlanırken, su sporları ve turist akını yerel ekonomi için önemli bir gelir kaynağı oluşturdu.

Almanya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pek çok eski maden sahası hâlen çevresel risk taşımayı sürdürürken, As Pontes projesi bilimsel planlama ile sanayi artıklarının nasıl yeniden ekosisteme kazandırılabileceğini gösteren küresel bir örnek haline geldi.