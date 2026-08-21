article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
60 Yıllık Kömür Madeni Mavi Bayraklı Tatil Cenneti Oldu: 547 Milyar Litre Su Kullandılar

60 Yıllık Kömür Madeni Mavi Bayraklı Tatil Cenneti Oldu: 547 Milyar Litre Su Kullandılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 11:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İspanya’nın kuzeybatısında altmış yıl süren kömür madenciliği faaliyetlerinin ardından geride kalan devasa pit alanı, yürütülen rehabilitasyon projesi kapsamında suyla doldurularak göle dönüştürüldü. Fransa’daki Eyfel Kulesi ile benzer derinliğe ve bin altı yüz Amerikan futbolu sahası büyüklüğüne sahip olan alan, 2008 yılında başlatılan mühendislik çalışmasıyla yeni bir çehre kazandı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bölgedeki Linyit Üretimi Avrupa Birliği Çevre Düzenlemeleri Sebebiyle Sona Erdirildi

Bölgedeki Linyit Üretimi Avrupa Birliği Çevre Düzenlemeleri Sebebiyle Sona Erdirildi

Olay, 1940’lı yıllarda devlet yönetimindeki bir şirketin As Pontes bölgesinde linyit üretimine başlamasıyla şekillendi. Bölgedeki maden ve yanında yer alan santral, 1972 yılında dönemin en büyük kömür tesisi işletmecilerinden Endesa şirketinin mülkiyetine geçti. Altmış yılı aşkın süre boyunca topraktan yaklaşık iki yüz altmış milyon ton linyit çıkarılması sonucu üç yüz metreden fazla derinliğe sahip bir çukur oluştu. Avrupa Birliği tarafından hava kirliliğine karşı getirilen katı standartlar doğrultusunda maden sahası 2007 yılında tamamen kapatıldı.

Mühendislik Ekipleri Dört Yıl Boyunca Çukura Milyarlarca Litre Su Pompaladı

Mühendislik Ekipleri Dört Yıl Boyunca Çukura Milyarlarca Litre Su Pompaladı

Saha kapatıldıktan sonra terk edilmek yerine kapsamlı bir çevre rehabilitasyon süreci başlatıldı. A Coruña Üniversitesi araştırmacılarının incelediği süreçte, su kaynaklarının belirlenmesi, yükselme hızının kontrol edilmesi ve su kimyasının dengelenmesi gibi kritik aşamalar planlandı. Doldurma işlemi 18 Nisan 2012 tarihinde, dört yılı aşkın bir çalışmanın ardından tamamlandı. Sahaya toplam beş yüz kırk yedi milyar litre su pompalanmasıyla birlikte İspanya, ülkenin en büyük yapay göllerinden birini bünyesine kattı.

Farklı Su Kaynakları Gölde Karışmayan İki Ayrı Kimyasal Katman Oluşturdu

Farklı Su Kaynakları Gölde Karışmayan İki Ayrı Kimyasal Katman Oluşturdu

Süreç üzerine gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, göl sularının 'kemoklin' adı verilen görünmez bir sınırla iki farklı katmana ayrıldığını tespit etti. Üst katmanın tatlı su gölü özelliğinde, hafif asidik ve bol oksijenli bir yapıya sahip olduğu görüldü. Derinlerde kalan alt katmanın ise oksijensiz ve yüksek asit oranına sahip olduğu belirlendi. Farklı kaynaklardan sağlanan suların sıcaklık ile mineral yoğunluklarındaki farklılıkların, bu iki tabakanın birbirine karışmasını engellediği kaydedildi.

Eski Maden Sahası Turizme Kazandırılarak Mavi Bayrak Sertifikası Aldı

Eski Maden Sahası Turizme Kazandırılarak Mavi Bayrak Sertifikası Aldı

Günümüzde sekiz yüz altmış beş hektarlık bir alanı kaplayan As Pontes Gölü, plajı, doğa parkurları ve Mavi Bayrak sertifikasıyla bölgenin yeni çekim merkezi haline geldi. Göl çevresinde çayır, çalı, orman ve sulak alan olmak üzere dört farklı doğal ekosistem meydana geldi. Bir zamanlar ağır iş makinelerinin çalıştığı alanlarda yaban hayatı yeniden canlanırken, su sporları ve turist akını yerel ekonomi için önemli bir gelir kaynağı oluşturdu.

Almanya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pek çok eski maden sahası hâlen çevresel risk taşımayı sürdürürken, As Pontes projesi bilimsel planlama ile sanayi artıklarının nasıl yeniden ekosisteme kazandırılabileceğini gösteren küresel bir örnek haline geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın