Futbolun Efsane İsmi Ronaldinho 46 Yaşında Sahalara Geri Dönüyor
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Brezilyalı efsane Ronaldinho Gaucho, 11 yıl aradan sonra profesyonel futbola geri dönme kararı aldı. Barcelona, Milan ve Brezilya Milli Takımı'nda yaptıklarıyla 2000'lere damgasını vuran 46 yaşındaki yıldız, İtalya’nın üçüncü kademe ligi Serie C’de mücadele eden Ravenna FC ile anlaşmaya vardı.
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Sadece futbolcu değil aynı zamanda hissedar
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Son resmi maçına 2015’te ülkesinin takımı Fluminense formasıyla çıkmıştı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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