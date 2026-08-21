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Futbolun Efsane İsmi Ronaldinho 46 Yaşında Sahalara Geri Dönüyor

Futbolun Efsane İsmi Ronaldinho 46 Yaşında Sahalara Geri Dönüyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.08.2026 - 10:53
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Brezilyalı efsane Ronaldinho Gaucho, 11 yıl aradan sonra profesyonel futbola geri dönme kararı aldı. Barcelona, Milan ve Brezilya Milli Takımı'nda yaptıklarıyla 2000'lere damgasını vuran 46 yaşındaki yıldız, İtalya’nın üçüncü kademe ligi Serie C’de mücadele eden Ravenna FC ile anlaşmaya vardı.

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Sadece futbolcu değil aynı zamanda hissedar

Sadece futbolcu değil aynı zamanda hissedar

Kulüp sahibi Cipriani, anlaşmanın sadece pazarlama hamlesi olmadığını belirtti.

“Bu bir vitrin veya reklam değil. Ronaldinho Ravenna FC’nin hissedarı oluyor. Ayrıca şehre ve kulübe olağanüstü bir hediye vermeyi seçti: Resmi bir profesyonel maçta sahaya çıkacak ve kariyerinin son golünü atmayı deneyecek.” ifadelerini kullandı.

Son resmi maçına 2015’te ülkesinin takımı Fluminense formasıyla çıkmıştı

Efsane futbolcu basın toplantısında şu sözleri kullandı:

“Burada dostlarımla birlikte olmaktan çok mutluyum. İyi işler yapabilecek bir takımımız var. Forma giyip oynamak mı? Bunu sadece teknik direktör bilir. İtalya’ya geri dönmek harika. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve kazanmak için buradayım. 300. golümü atabilirsem daha da güzel olur.”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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