Shrek 5'in Türkçe Fragmanı Yayınlandı: Artık Eşek'i Mehmet Ali Erbil Seslendirmiyor!
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DreamWorks Animation tarafından hazırlanan ve masalları eğlenceli, alaycı ve modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan animasyon serilerinin başında gelen Shrek, 5. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Shrek 5'in 2027'de döneceği açıklanırken serinin ilk 4 filminde Eşek'i seslendiren isim değişti!
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2001 yılında ilk filmi yayınlanan ve sonra efsane bir seri haline gelen Shrek, aldığı ödüller ve gişe hasılatlarıyla da başarısını taçlandırdı.
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2001, 2004, 2007 ve 2010 yıllarında yayınlanan Shrek filmlerinin ardından beşincinin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.
Shrek 5'in Giray Altınok seslendirmeli fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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