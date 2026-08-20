Shrek 5'in Türkçe Fragmanı Yayınlandı: Artık Eşek'i Mehmet Ali Erbil Seslendirmiyor!

Shrek ve Eşek'in zoraki dostluğu ve yaşadıkları maceralar, Prenses Fiona ve hikayeye ikinci filmde dahil olan Çizmeli Kedi ile seri en başarılı animasyonlardan biri oldu. Orijinalinde seri zaten çok başarılıydı ama dublaj konusunda bir dünya markası gibi olduğumuzu da göz önüne alırsak serinin dublajlı halinde yakalanan havanın yerinin ayrı olduğunu da söyleyebiliriz.