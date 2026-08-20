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Shrek 5'in Türkçe Fragmanı Yayınlandı: Artık Eşek'i Mehmet Ali Erbil Seslendirmiyor!

Shrek 5'in Türkçe Fragmanı Yayınlandı: Artık Eşek'i Mehmet Ali Erbil Seslendirmiyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.08.2026 - 12:16 Son Güncelleme: 20.08.2026 - 12:17
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DreamWorks Animation tarafından hazırlanan ve masalları eğlenceli, alaycı ve modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan animasyon serilerinin başında gelen Shrek, 5. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Shrek 5'in 2027'de döneceği açıklanırken serinin ilk 4 filminde Eşek'i seslendiren isim değişti!

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2001 yılında ilk filmi yayınlanan ve sonra efsane bir seri haline gelen Shrek, aldığı ödüller ve gişe hasılatlarıyla da başarısını taçlandırdı.

2001 yılında ilk filmi yayınlanan ve sonra efsane bir seri haline gelen Shrek, aldığı ödüller ve gişe hasılatlarıyla da başarısını taçlandırdı.

Shrek ve Eşek'in zoraki dostluğu ve yaşadıkları maceralar, Prenses Fiona ve hikayeye ikinci filmde dahil olan Çizmeli Kedi ile seri en başarılı animasyonlardan biri oldu. Orijinalinde seri zaten çok başarılıydı ama dublaj konusunda bir dünya markası gibi olduğumuzu da göz önüne alırsak serinin dublajlı halinde yakalanan havanın yerinin ayrı olduğunu da söyleyebiliriz.

2001, 2004, 2007 ve 2010 yıllarında yayınlanan Shrek filmlerinin ardından beşincinin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

2001, 2004, 2007 ve 2010 yıllarında yayınlanan Shrek filmlerinin ardından beşincinin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Uzun bir aranın ardından 5. film için hazırlıklara başlandı! Serinin 4. filmi Shrek: Sonsuza Dek Mutlu'dan tam 17 yıl sonra devam filmine kavuşacağız. Çünkü Shrek 5'in vizyon tarihi belli oldu, DreamWorks'ün resmi Shrek sayfasına göre film 30 Haziran 2027'de sinemalarda olacak. 

Heyecanla beklediğimiz seri için bizleri bir de sürpriz bekliyor. İlk dört filmde Shrek'i Okan Bayülgen, Eşek'i Mehmet Ali Erbil seslendirmişti. Ancak yeni filmde Mehmet Ali Erbil dublaj kadrosundan ayrıldı. Shrek 5'te Eşek karakterini seslendiren isim Giray Altınok oldu.

Shrek 5'in Giray Altınok seslendirmeli fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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