Mesut Adlin'den Tolga Akış, Eşi Gizem Kaya ve Manifest Kızları Hakkında Şoke Eden İddialar!
Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin, YouTube'da yayınladığı yaklaşık 15 dakikalık videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Tolga Akış ve Manifest hakkında peş peşe ciddi iddialarda bulunan Adlin, grubun sözleşmesinden üyelerin özel hayatlarına müdahale edildiği iddiasına kadar pek çok konuyu gündeme taşıdı.
Sueda Uluca ve Hilal Yelekçi'nin ilişkileri üzerinden baskı gördüğünü öne süren fotoğrafçı, Berkcan Güven, Gizem Kaya, Zeybik ve Pango'nun da adının geçtiği çeşitli ekran görüntüleri ve kayıtlar paylaştı. Adlin'in tek taraflı anlatımına dayanan ve henüz bağımsız olarak doğrulanmayan iddialar kısa sürede büyük ses getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'le yolları aslında bundan yaklaşık bir yıl önce oldukça olaylı ayrılmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde Mesut Adlin'in YouTube'da yayınladığı yaklaşık 15 dakikalık video sosyal medyayı fena karıştırdı. Çünkü iddiaların merkezinde doğrudan Manifest ve Tolga Akış vardı.
İşin içerisine Berkcan Güven, Gizem Kaya, Zeybik ve Pango girince mesele daha da dallanıp budaklandı.
Mesut Adlin'in tüm iddialarını kendi anlatımı ve paylaştığı görüntüler eşliğinde görmek isteyenler için yaklaşık 15 dakikalık videoyu da aşağıya bırakıyoruz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın