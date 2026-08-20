article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mesut Adlin'den Tolga Akış, Eşi Gizem Kaya ve Manifest Kızları Hakkında Şoke Eden İddialar!

Mesut Adlin'den Tolga Akış, Eşi Gizem Kaya ve Manifest Kızları Hakkında Şoke Eden İddialar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.08.2026 - 19:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin, YouTube'da yayınladığı yaklaşık 15 dakikalık videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Tolga Akış ve Manifest hakkında peş peşe ciddi iddialarda bulunan Adlin, grubun sözleşmesinden üyelerin özel hayatlarına müdahale edildiği iddiasına kadar pek çok konuyu gündeme taşıdı. 

Sueda Uluca ve Hilal Yelekçi'nin ilişkileri üzerinden baskı gördüğünü öne süren fotoğrafçı, Berkcan Güven, Gizem Kaya, Zeybik ve Pango'nun da adının geçtiği çeşitli ekran görüntüleri ve kayıtlar paylaştı. Adlin'in tek taraflı anlatımına dayanan ve henüz bağımsız olarak doğrulanmayan iddialar kısa sürede büyük ses getirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'le yolları aslında bundan yaklaşık bir yıl önce oldukça olaylı ayrılmıştı.

Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'le yolları aslında bundan yaklaşık bir yıl önce oldukça olaylı ayrılmıştı.

Türkiye'nin ilk büyük girlband yarışmalarından Big5 Türkiye'den doğan Manifest, kısa süre içerisinde müzik dünyasının en büyük çıkışlarından birine imza attı. Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Esin Bahat, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan grup; şarkıları, koreografileri, sahne performansları ve üyelerinin özel hayatlarıyla kısa sürede devasa bir hayran kitlesine ulaştı.

Grubun yükseliş döneminde birlikte çalıştığı isimlerden biri ise müzik sektörünün yakından tanıdığı fotoğrafçı Mesut Adlin'di. Edis'ten Mabel Matiz'e, Zeynep Bastık'tan Gülşen'e kadar pek çok ünlü isimle çalışan Adlin'in çektiği Manifest karelerine de o dönem sık sık denk geliyorduk.

Ancak tarafların yolları Ağustos 2025'te hiç de sessiz sedasız ayrılmadı.

Sosyal medyada Mesut Adlin'in reşit olmayan bir kişiyle yaptığı öne sürülen bazı mesajlaşmalar paylaşılmış ve Adlin hakkında ciddi iddialar ortaya atılmıştı. İddiaların büyümesinin ardından Manifest, Adlin'le gerçekleştirilmesi planlanan çekimleri iptal ettiğini duyurmuştu.

Tolga Akış da o dönem yaptığı açıklamada sektörde pek çok kişiyle iletişim halinde olduklarını ancak kimsenin yanlışını savunmayacaklarını söylemişti.

Mesut Adlin ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Karşısındaki kişinin yaşını öğrendiği anda iletişimi sonlandırdığını, kamuoyuna servis edilen konuşmanın eksik şekilde paylaşıldığını ve kimseye rızası dışında ısrar etmediğini savundu. Adlin daha sonra savcılığa başvurarak hakkında ortaya atılan iddiaların araştırılmasını istedi ve bazı kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Aradan yaklaşık bir yıl geçti. Konunun büyük ölçüde kapandığını düşünürken Mesut Adlin, bu kez kamerasını deyim yerindeyse karşı tarafa çevirdi.

Geçtiğimiz saatlerde Mesut Adlin'in YouTube'da yayınladığı yaklaşık 15 dakikalık video sosyal medyayı fena karıştırdı. Çünkü iddiaların merkezinde doğrudan Manifest ve Tolga Akış vardı.

Geçtiğimiz saatlerde Mesut Adlin'in YouTube'da yayınladığı yaklaşık 15 dakikalık video sosyal medyayı fena karıştırdı. Çünkü iddiaların merkezinde doğrudan Manifest ve Tolga Akış vardı.

Adlin, videoda geçmişte Manifest ve ekibiyle yaşadığını öne sürdüğü olayları kendi açısından anlatırken çeşitli mesajlaşma ve görüntüleri de iddialarına dayanak olarak ekrana getirdi.

En dikkat çeken iddialardan biri Manifest üyelerinin sözleşmeleri hakkındaydı.

Adlin'in iddiasına göre üyelerle 10 yıllık bir sözleşme yapıldı ve sözleşmede grubun dijital ve ticari gelirlerinin paylaşımına ilişkin oldukça ağır şartlar bulunuyor. Adlin; Spotify ve YouTube gelirlerinin tamamının Tolga Akış tarafına bırakıldığını, konser gelirlerinde ise her Manifest üyesine yüzde 10 pay verildiğini öne sürdü. Marka iş birliklerinden üyelere ne kadar pay verileceğinin de yönetim tarafından belirlendiğini iddia etti.

Fakat Adlin'in ortaya attığı iddialar yalnızca para ve sözleşmelerle sınırlı değildi. Fotoğrafçı, Manifest üyelerinin özel hayatlarına müdahale edildiğini de öne sürdü.

İddiasına göre Sueda Uluca'nın Berkcan Güven'le yaşadığı ilişki yönetim tarafından grubun imajına uygun bulunmadı. Adlin, Berkcan Güven'e başka biri üzerinden ilişkinin Manifest'e zarar verdiğini belirten bir mesaj gönderildiğini; ilişkinin devam etmesi halinde ise Sueda'nın gruptan çıkarılmasının gündeme geldiğini savundu.

Benzer bir durumun Hilal Yelekçi'nin Agah Uz'la ilişkisi sırasında da yaşandığını iddia etti. Adlin'in anlatımına göre Tolga Akış, diğer grup üyelerine Hilal ilişkiyi bitirmediği takdirde Manifest'i dağıtacağını söyledi. Bunun üzerine diğer üyelerin Hilal'le konuştuğunu ve ilişkinin sona ermesinde bu baskının etkili olduğunu öne sürdü. Adlin ayrıca hem Sueda'nın hem de Hilal'in bu süreçlerde mobbinge maruz kaldığını iddia etti ve videoda bu anlatımlarını desteklediğini öne sürdüğü bazı görüntülere de yer verdi.

Bir başka iddiası ise doğrudan kendi emeğiyle ilgiliydi. Manifest için çektiği bazı fotoğrafların Rolling Stone'da yayımlanmasına rağmen çekimlerin karşılığında kendisine ödeme yapılmadığını öne sürdü.

Tekrar altını çizelim: Bunların tamamı Mesut Adlin'in videoda dile getirdiği iddialar. Sözleşmenin bütününü ve tarafların hukuki yükümlülüklerini görmeden gelir paylaşımına ilişkin anlatılanların doğruluğunu bağımsız biçimde teyit etmek mümkün değil.

İşin içerisine Berkcan Güven, Gizem Kaya, Zeybik ve Pango girince mesele daha da dallanıp budaklandı.

İşin içerisine Berkcan Güven, Gizem Kaya, Zeybik ve Pango girince mesele daha da dallanıp budaklandı.

Mesut Adlin'in videosundaki bir diğer iddia ise 2025 yılında kendisi hakkında yaşanan ifşa sürecinde kamuoyuna gösterilen tavırla özel yazışmalardaki tavrın birbirinden farklı olduğu yönündeydi.

Adlin, Manifest ve çevresindeki bazı isimlerin kamuoyu önünde kendisine tepki gösterirken özel mesajlarda yanında olduklarını söylediklerini öne sürdü. Gizem Kaya ve Zeybik'in de kendisine özelden destek mesajları gönderdiğini iddia eden fotoğrafçı, bu desteğin daha sonra yalnızca 'formalite' olduğunu düşündüğünü anlattı.

Videoda paylaşıldığı belirtilen ekran görüntülerinde Gizem Kaya'ya ait olduğu öne sürülen hesaptan Merve Taşkın hakkında oldukça ağır ifadeler kullanıldığı iddia edildi. Yine Adlin'in paylaşımlarına göre Kaya'nın, Manifest'le ortak çalışma yapan Pango hakkında da son derece sert sözler söylediği öne sürüldü.

Adlin bununla da kalmadı; Gizem Kaya'nın Pango hakkında öfkeli ifadeler kullandığı öne sürülen bir ses kaydına videoda yer verdiğini, ayrıca Emircan İğrek hakkında da grup içerisindeki bazı konuşmalarda küfürlü ifadeler kullanıldığını iddia etti. Berkcan Güven cephesinde ise konu yeniden Sueda Uluca'yla yaşadığı ilişkiye bağlandı.

Adlin'in iddiasına göre Berkcan'a, Sueda'yla birlikteliğinin Manifest'in imajına zarar verdiğini söyleyen bir mesaj gönderildi. İlişkinin sona ermemesi halinde Sueda'nın gruptan çıkarılabileceğinin konuşulduğunu savunan Adlin, videoda buna ilişkin olduğunu söylediği bazı yazışma ve görüntüleri de gösterdi.

Fotoğrafçı ayrıca 2025'te hakkındaki iddialar gündeme geldiğinde Tolga Akış'ın evine geldiğini ve kamuoyuna yapacağı açıklamanın hazırlanmasına müdahil olduğunu da öne sürdü. Yani Adlin'in bugünkü anlatımına göre, kamuoyu önünde kendisiyle mesafe koyan bazı isimlerle perde arkasındaki iletişimi çok daha farklıydı.

Yaklaşık 15 dakikalık videoda ortaya atılan iddialar bunlarla da sınırlı değil. Mesut Adlin hem geçmişte yaşanan ifşa sürecine hem Manifest'in perde arkasına hem de grubun çevresindeki isimlerle kurulan ilişkilere dair çok sayıda iddiayı peş peşe sıraladı ve bunların bazıları için ekran görüntüleri, ses kayıtları ve videolar gösterdiğini belirtti.

Ancak böylesine ciddi suçlama ve iddialarda tek tarafın anlatımının yeterli olmayacağını yeniden belirtelim. Mesut Adlin'in paylaştığı materyallerin bağlamı ve gerçekliği bağımsız olarak doğrulanmış değil; ayrıca Tolga Akış, Manifest üyeleri ve adı geçen diğer isimlerin bu yeni iddialara vereceği yanıtlar da hikayenin önemli bir parçası olacak.

Mesut Adlin'in tüm iddialarını kendi anlatımı ve paylaştığı görüntüler eşliğinde görmek isteyenler için yaklaşık 15 dakikalık videoyu da aşağıya bırakıyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın