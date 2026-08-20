Mesut Adlin'den Tolga Akış, Eşi Gizem Kaya ve Manifest Kızları Hakkında Şoke Eden İddialar!

Türkiye'nin ilk büyük girlband yarışmalarından Big5 Türkiye'den doğan Manifest, kısa süre içerisinde müzik dünyasının en büyük çıkışlarından birine imza attı. Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Esin Bahat, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan grup; şarkıları, koreografileri, sahne performansları ve üyelerinin özel hayatlarıyla kısa sürede devasa bir hayran kitlesine ulaştı.

Grubun yükseliş döneminde birlikte çalıştığı isimlerden biri ise müzik sektörünün yakından tanıdığı fotoğrafçı Mesut Adlin'di. Edis'ten Mabel Matiz'e, Zeynep Bastık'tan Gülşen'e kadar pek çok ünlü isimle çalışan Adlin'in çektiği Manifest karelerine de o dönem sık sık denk geliyorduk.

Ancak tarafların yolları Ağustos 2025'te hiç de sessiz sedasız ayrılmadı.

Sosyal medyada Mesut Adlin'in reşit olmayan bir kişiyle yaptığı öne sürülen bazı mesajlaşmalar paylaşılmış ve Adlin hakkında ciddi iddialar ortaya atılmıştı. İddiaların büyümesinin ardından Manifest, Adlin'le gerçekleştirilmesi planlanan çekimleri iptal ettiğini duyurmuştu.

Tolga Akış da o dönem yaptığı açıklamada sektörde pek çok kişiyle iletişim halinde olduklarını ancak kimsenin yanlışını savunmayacaklarını söylemişti.

Mesut Adlin ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Karşısındaki kişinin yaşını öğrendiği anda iletişimi sonlandırdığını, kamuoyuna servis edilen konuşmanın eksik şekilde paylaşıldığını ve kimseye rızası dışında ısrar etmediğini savundu. Adlin daha sonra savcılığa başvurarak hakkında ortaya atılan iddiaların araştırılmasını istedi ve bazı kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Aradan yaklaşık bir yıl geçti. Konunun büyük ölçüde kapandığını düşünürken Mesut Adlin, bu kez kamerasını deyim yerindeyse karşı tarafa çevirdi.