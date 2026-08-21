article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Efsane Yatırımcının Yeni Gözdesi Belli Oldu: Hangi Hisseyi Seçtiği Ortaya Çıktı

Efsane Yatırımcının Yeni Gözdesi Belli Oldu: Hangi Hisseyi Seçtiği Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.08.2026 - 11:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın yeni gözdesi belli oldu. Buffett, yatırım stratejisinde ezber bozan bir adıma imza attı. Milyarder ismin yatırım yaptığı hisse ortaya çıktı. Buffett'ın yönetimindeki finans devi Berkshire Hathaway, Google’ın çatı şirketi olan Alphabet'i seçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsane yatırımcının yeni gözdesi belli oldu.

Efsane yatırımcının yeni gözdesi belli oldu.

Piyasaların fırtınalı dönemlerinde temkinli duruşu ve teknoloji sektörüne karşı her zaman mesafeli yaklaşımıyla tanınan efsanevi yatırımcı Warren Buffett, yatırım stratejisinde ezber bozan bir hamlede bulundu. Buffett’ın yönetimindeki finans devi Berkshire Hathaway, Google’ın çatı şirketi olan Alphabet’teki varlığını hızla büyüttü.

Açıklanan resmi verilere göre Berkshire Hathaway, yılın ikinci çeyreğinde Alphabet’teki hisse pozisyonunu yüzde 83 oranında artırarak portföyündeki hisse adedini 106 milyona yükseltti. 

Yapılan bu dev hamleyle birlikte yatırımın toplam finansal büyüklüğü 37,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

95 yaşındaki milyarder "Benim fikrimdi" diyerek itiraf etti.

95 yaşındaki milyarder "Benim fikrimdi" diyerek itiraf etti.

Şirketteki CEO'luk görevini geçtiğimiz yıl Greg Abel’e devreden 95 yaşındaki Warren Buffett, Alphabet hamlesine dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Lendisinin fikri olduğunu vurgulayan ünlü milyarder, teknoloji devine yapılan bu devasa bahsin arkasındaki ana mimar olduğunu doğruladı.

Berkshire’ın söz konusu portföy büyümesinde, 4 Haziran tarihinde Alphabet’e doğrudan sağlanan 10 milyar dolarlık özel finansman da kritik bir rol oynadı. Alphabet, sağlanan bu kaynağın ana odağında yapay zeka altyapısı, küresel bilgi işlem kapasitesinin artırılması ve genel kurumsal büyüme hedeflerinin yer aldığını belirtmişti. Piyasa uzmanları bu durumu Buffett’ın sadece bir arama motoru şirketine değil, Alphabet’in sürdürdüğü milyar dolarlık yapay zeka yarışına oynamış büyük bir bahis olarak yorumladı.

(Görsel: Google Gemini)

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın