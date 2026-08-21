Efsane Yatırımcının Yeni Gözdesi Belli Oldu: Hangi Hisseyi Seçtiği Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın yeni gözdesi belli oldu. Buffett, yatırım stratejisinde ezber bozan bir adıma imza attı. Milyarder ismin yatırım yaptığı hisse ortaya çıktı. Buffett'ın yönetimindeki finans devi Berkshire Hathaway, Google’ın çatı şirketi olan Alphabet'i seçti.
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Efsane yatırımcının yeni gözdesi belli oldu.
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95 yaşındaki milyarder "Benim fikrimdi" diyerek itiraf etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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