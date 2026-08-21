Efsane Yatırımcının Yeni Gözdesi Belli Oldu: Hangi Hisseyi Seçtiği Ortaya Çıktı

Şirketteki CEO'luk görevini geçtiğimiz yıl Greg Abel’e devreden 95 yaşındaki Warren Buffett, Alphabet hamlesine dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Lendisinin fikri olduğunu vurgulayan ünlü milyarder, teknoloji devine yapılan bu devasa bahsin arkasındaki ana mimar olduğunu doğruladı.

Berkshire’ın söz konusu portföy büyümesinde, 4 Haziran tarihinde Alphabet’e doğrudan sağlanan 10 milyar dolarlık özel finansman da kritik bir rol oynadı. Alphabet, sağlanan bu kaynağın ana odağında yapay zeka altyapısı, küresel bilgi işlem kapasitesinin artırılması ve genel kurumsal büyüme hedeflerinin yer aldığını belirtmişti. Piyasa uzmanları bu durumu Buffett’ın sadece bir arama motoru şirketine değil, Alphabet’in sürdürdüğü milyar dolarlık yapay zeka yarışına oynamış büyük bir bahis olarak yorumladı.

(Görsel: Google Gemini)

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