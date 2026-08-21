Evini Satıp 1 Kilo Altın Almıştı: 5 Aylık Kazancı Ortaya Çıktı
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Mart ayında bir vatandaş evini satıp 1 kilo altın almıştı. 27 Mart tarihi itibarıyla 1 kilogram altının toplam alım maliyeti 6 milyon 512 bin TL olarak kayıtlara geçmişti. Altının yükselmesiyle vatandaşın aylık kazancı da değişti. Peki, 1 kilo altın için evini satan kişi ne kadar kazandı? Vatandaşın 5 aylık kazancı ortaya çıktı.
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1 kilo altının değeri mart ayında 6 milyon TL'yi aştı.
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Evini satıp 1 kilo altın alan kişi ne kadar kazandı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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