article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Evini Satıp 1 Kilo Altın Almıştı: 5 Aylık Kazancı Ortaya Çıktı

Evini Satıp 1 Kilo Altın Almıştı: 5 Aylık Kazancı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.08.2026 - 10:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mart ayında bir vatandaş evini satıp 1 kilo altın almıştı. 27 Mart tarihi itibarıyla 1 kilogram altının toplam alım maliyeti 6 milyon 512 bin TL olarak kayıtlara geçmişti. Altının yükselmesiyle vatandaşın aylık kazancı da değişti. Peki, 1 kilo altın için evini satan kişi ne kadar kazandı? Vatandaşın 5 aylık kazancı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 kilo altının değeri mart ayında 6 milyon TL'yi aştı.

1 kilo altının değeri mart ayında 6 milyon TL'yi aştı.

Evini satarak altın alan kişinin kazancı ortaya çıktı. Gayrimenkulünü elden çıkararak kaynağını emtia piyasasına kaydıran bir yatırımcının elde ettiği 5 aylık getiri tablosu, piyasalardaki dengelerin ne denli değiştiğini gözler önüne serdi.

Mart ayında evini satarak 1 kilo altın alan vatandaşın 5 aylık kazancı ortaya çıktı. Piyasa verileri incelendiğinde, 27 Mart tarihi itibarıyla 1 kilogram altının toplam alım maliyeti 6 milyon 512 bin TL olarak kayıtlara geçmişti. Altın yaşanan yükselişler söz konusu birikimin değerini kısa sürede katladı.

Evini satıp 1 kilo altın alan kişi ne kadar kazandı?

Evini satıp 1 kilo altın alan kişi ne kadar kazandı?

Bugün itibarıyla yapılan güncel piyasa değerlendirmesinde, yatırımcının elindeki 1 kilo altının toplam değeri 6 milyon 900 bin TL seviyesine ulaştı. Böylece gayrimenkulünü satıp kaynağını altına yönlendiren vatandaşın 5 aylık net karı tam 388 bin TL oldu.

Söz konusu kâr rakamına, geride kalan 5 aylık süreçte yaşanan enflasyon farkı ile satılan taşınmazın getireceği muhtemel 5 aylık kira gelirinin dahil edilmediği bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın