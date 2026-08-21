Evini Satıp 1 Kilo Altın Almıştı: 5 Aylık Kazancı Ortaya Çıktı

Mart ayında bir vatandaş evini satıp 1 kilo altın almıştı. 27 Mart tarihi itibarıyla 1 kilogram altının toplam alım maliyeti 6 milyon 512 bin TL olarak kayıtlara geçmişti. Altının yükselmesiyle vatandaşın aylık kazancı da değişti. Peki, 1 kilo altın için evini satan kişi ne kadar kazandı? Vatandaşın 5 aylık kazancı ortaya çıktı.