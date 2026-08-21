Mahkemeden İflas Kararı Çıktı: 24 Ülkeye Satış Yapan 61 Yıllık Türk Markası İflas Etti
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Bursa'da yarım asırdan fazla süredir üretim yapan ve dünyanın 24 farklı ülkesine ürün gönderen köklü tekstil firması BBX Baby Kids, girdiği mali darboğazdan çıkamayarak resmen iflas etti. Üç aylık konkordato süreci başarısız olan şirket için mahkeme geri dönüşün mümkün olmadığına hükmetti.
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Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden Bursa, köklü bir markasının daha kapanışına sahne oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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