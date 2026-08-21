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Mahkemeden İflas Kararı Çıktı: 24 Ülkeye Satış Yapan 61 Yıllık Türk Markası İflas Etti

Mahkemeden İflas Kararı Çıktı: 24 Ülkeye Satış Yapan 61 Yıllık Türk Markası İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2026 - 09:03
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Bursa'da yarım asırdan fazla süredir üretim yapan ve dünyanın 24 farklı ülkesine ürün gönderen köklü tekstil firması BBX Baby Kids, girdiği mali darboğazdan çıkamayarak resmen iflas etti. Üç aylık konkordato süreci başarısız olan şirket için mahkeme geri dönüşün mümkün olmadığına hükmetti.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden Bursa, köklü bir markasının daha kapanışına sahne oldu.

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden Bursa, köklü bir markasının daha kapanışına sahne oldu.

Bebek ve çocuk giyim sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren BBX Baby Kids Tekstil hakkında yargıdan nihai ve üzücü karar çıktı. Bir süredir ciddi ekonomik sıkıntılarla mücadele eden firmaya, borçlarını yeniden yapılandırıp nefes alabilmesi umuduyla daha önce üç aylık geçici konkordato süresi tanınmıştı. Ancak bu yasal süre zarfında yapılan incelemeler, firmanın finansal tablosunun düzelemeyecek kadar ağır bir borç yükü altında olduğunu ortaya koydu. Konkordato projesinin başarıya ulaşma ihtimali kalmadığını belirleyen Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği duruşmada şirketin iflasını resmen onayladı.

Firmanın ticari hayatına veda etmesi, hem yerel istihdam hem de sektör genelinde büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Temelleri 1965 yılında atılan ve şehirde iki büyük fabrikasıyla kesintisiz üretim yapan şirket, sadece iç piyasayla sınırlı kalmamış, küresel pazarda da kendine sağlam bir yer edinmişti. Toplamda 24 ülkeye aktif olarak ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarı hikayesine imza atan 61 yıllık marka, alınan bu son mahkeme kararıyla birlikte kapılarını tamamen kapatmış oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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