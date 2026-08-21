Mahkemeden İflas Kararı Çıktı: 24 Ülkeye Satış Yapan 61 Yıllık Türk Markası İflas Etti

Bebek ve çocuk giyim sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren BBX Baby Kids Tekstil hakkında yargıdan nihai ve üzücü karar çıktı. Bir süredir ciddi ekonomik sıkıntılarla mücadele eden firmaya, borçlarını yeniden yapılandırıp nefes alabilmesi umuduyla daha önce üç aylık geçici konkordato süresi tanınmıştı. Ancak bu yasal süre zarfında yapılan incelemeler, firmanın finansal tablosunun düzelemeyecek kadar ağır bir borç yükü altında olduğunu ortaya koydu. Konkordato projesinin başarıya ulaşma ihtimali kalmadığını belirleyen Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği duruşmada şirketin iflasını resmen onayladı.

Firmanın ticari hayatına veda etmesi, hem yerel istihdam hem de sektör genelinde büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Temelleri 1965 yılında atılan ve şehirde iki büyük fabrikasıyla kesintisiz üretim yapan şirket, sadece iç piyasayla sınırlı kalmamış, küresel pazarda da kendine sağlam bir yer edinmişti. Toplamda 24 ülkeye aktif olarak ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarı hikayesine imza atan 61 yıllık marka, alınan bu son mahkeme kararıyla birlikte kapılarını tamamen kapatmış oldu.