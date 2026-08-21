Yargıtay’dan Tüm Ev Sahibi ve Kiracıları İlgilendiren Emsal Karar: Fazla Ödenen Kira Geri Alınabilir!

Sabah'tan Kerim Cengil'n haberine göre; ev sahibinin kendisini evden atmakla ve elektriğini kesmekle tehdit etmesi üzerine çaresiz kalan kiracı, istenen yüksek zamlı bedeli ödemek zorunda kaldı. Bir süre sonra haksız yere ödediği bu fazla bedelin kendisine geri verilmesi için mahkemenin kapısını çalan vatandaş, hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi, ortada resmi bir icra tehdidi bulunmadığını öne sürerek kiracının iade talebini reddetti.

Yerel mahkemenin bu kararının kesinleşmesi, haksızlığa uğrayan kiracılar için büyük bir mağduriyet kapısını aralayacakken devreye Adalet Bakanlığı girdi. Bakanlık, verilen kararın hakkaniyetten uzak ve hukuka aykırı olduğunu tespit ederek dosyayı 'kanun yararına bozma' talebiyle Yargıtay'ın gündemine taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın bu itirazını haklı bularak yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Yüksek Mahkeme'nin bozma kararında yer alan ifadeler, bundan sonraki benzer davalar için adeta bir rehber niteliği taşıyor. Kararda, mahkemelerin sadece açılan davanın ismine veya nasıl adlandırıldığına takılıp kalmaması gerektiği, asıl önemli olanın vatandaşın mağduriyeti ve olayın gerçek yüzü olduğu vurgulandı. Eğer bir kiracı, ev sahibinin baskısı ve tehdidi yüzünden normalden fazla bir ödeme yaptığını ispatlayabiliyorsa, mahkemelerin bu paranın iadesi için davanın esasına girip detaylı bir araştırma yapması gerektiği kesin bir dille ifade edildi.

Hukuk çevrelerinde büyük yankı uyandıran bu kararı değerlendiren Avukat Erdal Kılbaşoğlu, Yargıtay'ın sergilediği tutumun çok güçlü bir adalet mesajı barındırdığını belirtti. Verilen kararla birlikte şekilciliğin kenara bırakıldığını aktaran Kılbaşoğlu, mahkemelerin artık davanın isminden çok uyuşmazlığın özüne odaklanacağını, hukuki süreçlerde 'etikete değil içeriğe' bakılmasının kural haline geldiğini ifade etti. Bu emsal kararla birlikte, ev sahiplerinin yasal sınırları aşan baskıları sonucu fazladan para ödeyen kiracıların, geriye dönük hak arama yolları da tamamen güvence altına alınmış oldu.