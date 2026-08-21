Yargıtay’dan Tüm Ev Sahibi ve Kiracıları İlgilendiren Emsal Karar: Fazla Ödenen Kira Geri Alınabilir!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yargıtay, ev sahibinin tahliye ve elektrik kesme gibi tehditlerine boyun eğerek gereğinden fazla kira ödemek zorunda kalan milyonlarca kiracıya rahat bir nefes aldıracak emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yerel mahkemenin haksız bulduğu kiracıyı koruyan Yüksek Mahkeme, baskı altında alınan fazla paraların iade edilebilmesinin önündeki engelleri kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren hukuki süreç, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir vatandaşın hukuk mücadelesiyle başladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın