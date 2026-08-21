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AFAD Depremi Açıkladı: Sabaha Karşı 4,2'lik Deprem Oldu: Çevre İller de Sallandı

AFAD Depremi Açıkladı: Sabaha Karşı 4,2'lik Deprem Oldu: Çevre İller de Sallandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2026 - 07:25
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara, Çorum, Kastamonu gibi çevre illerden de hissedildi.

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Deprem mi oldu?

Deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 05.06'da Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Yerin 12 kilometre derinliğinde oluşan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. 

Deprem hakkında AFAD’dan şu açıklama yapıldı.

Çankırı depreminden bir süre önce de Kütahya’nın Simav ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çankırı depreminden bir süre önce de Kütahya’nın Simav ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.04’te meydana gelen depremin yerin 11,93 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Simav’ın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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