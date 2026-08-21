21 Ağustos Cuma Altın Fiyatı: Altın Fiyatı Yine Yükseldi, Gram Altında 4 Ayın Rekoru Kırıldı
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Altın piyasasında haftanın son işlem gününde güçlü bir yükseliş grafiği öne çıkıyor. Küresel piyasalarda ons altının 4.530 dolara tırmanmasıyla birlikte iç piyasada gram altın, 4 ay aradan sonra ilk kez 7.000 TL seviyesinin üzerine çıkarak 7.019 TL ile zirve tazeledi.
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Altın piyasasında haftanın son işlem gününde güçlü bir yükseliş grafiği öne çıkıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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