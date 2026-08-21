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21 Ağustos Cuma Altın Fiyatı: Altın Fiyatı Yine Yükseldi, Gram Altında 4 Ayın Rekoru Kırıldı

21 Ağustos Cuma Altın Fiyatı: Altın Fiyatı Yine Yükseldi, Gram Altında 4 Ayın Rekoru Kırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2026 - 07:39 Son Güncelleme: 21.08.2026 - 07:53
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Altın piyasasında haftanın son işlem gününde güçlü bir yükseliş grafiği öne çıkıyor. Küresel piyasalarda ons altının 4.530 dolara tırmanmasıyla birlikte iç piyasada gram altın, 4 ay aradan sonra ilk kez 7.000 TL seviyesinin üzerine çıkarak 7.019 TL ile zirve tazeledi.

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Altın piyasasında haftanın son işlem gününde güçlü bir yükseliş grafiği öne çıkıyor.

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde güçlü bir yükseliş grafiği öne çıkıyor.

21 Ağustos 2026 Cuma gününe 7.000 TL seviyesinden giriş yapan gram altın, sabah saatlerindeki ilk işlemlerde 7.019 TL bandına kadar tırmandı. Böylece gram altın, yaklaşık dört aylık aranın ardından yeniden 7 bin lira eşiğini aşarak ağustos ayı genelinde yüzde 13'ün üzerinde bir değer artışına ulaştı.

Yurt içindeki bu tarihi seviyelerin arkasındaki ana etken ise ons altındaki kesintisiz tırmanış oldu. Uluslararası piyasalarda haftalık bazda yüzde 3,5 oranında prim elde eden ons altın, sabahın erken saatlerinde 4.530 dolar düzeyinde işlem gördü. Böylelikle ons altın da dört ay sonra ilk defa üst üste üç haftayı kazançla kapatma rotasına girdi.

Teknik göstergeler de altın cephesindeki kuvvetli duruşu teyit ediyor. Bir önceki işlem gününü 4.518 dolardan sakin kapatan ons altın, kritik bir eşik olarak kabul edilen 200 günlük hareketli ortalamanın (4.511 dolar) üzerinde art arda ikinci gününü tamamladı. Uzmanlar tarafından önemli bir güçlenme işareti olarak yorumlanan bu seviyenin korunması, serbest piyasada altın fiyatlarının yukarı yönlü ivmesini canlı tutuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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