21 Ağustos Cuma Altın Fiyatı: Altın Fiyatı Yine Yükseldi, Gram Altında 4 Ayın Rekoru Kırıldı

21 Ağustos 2026 Cuma gününe 7.000 TL seviyesinden giriş yapan gram altın, sabah saatlerindeki ilk işlemlerde 7.019 TL bandına kadar tırmandı. Böylece gram altın, yaklaşık dört aylık aranın ardından yeniden 7 bin lira eşiğini aşarak ağustos ayı genelinde yüzde 13'ün üzerinde bir değer artışına ulaştı.

Yurt içindeki bu tarihi seviyelerin arkasındaki ana etken ise ons altındaki kesintisiz tırmanış oldu. Uluslararası piyasalarda haftalık bazda yüzde 3,5 oranında prim elde eden ons altın, sabahın erken saatlerinde 4.530 dolar düzeyinde işlem gördü. Böylelikle ons altın da dört ay sonra ilk defa üst üste üç haftayı kazançla kapatma rotasına girdi.

Teknik göstergeler de altın cephesindeki kuvvetli duruşu teyit ediyor. Bir önceki işlem gününü 4.518 dolardan sakin kapatan ons altın, kritik bir eşik olarak kabul edilen 200 günlük hareketli ortalamanın (4.511 dolar) üzerinde art arda ikinci gününü tamamladı. Uzmanlar tarafından önemli bir güçlenme işareti olarak yorumlanan bu seviyenin korunması, serbest piyasada altın fiyatlarının yukarı yönlü ivmesini canlı tutuyor.