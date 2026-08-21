Almanya’da 14.000 Kişi Sıcak Havadan Öldü: Avrupa'yı Teslim Alan Sıcak Hava Dalgasının Acı Bilançosu
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Avrupa'yı etkisi altına alan eşi benzeri görülmemiş sıcak hava dalgaları, Almanya'da bu yaz yaklaşık 14 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olarak tarihi bir rekor kırdı. İklim krizinin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren bu tablo, ülkeyi anayasal düzeyde yeni önlemler almaya zorluyor.
Kaynak: AFP
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Resmi verilere göre Almanya, Avrupa genelinde etkili olan ve rekorlar kıran aşırı sıcaklarla boğuştuğu bu yaz mevsiminde, sıcağa bağlı yaklaşık 14 bin ölüm vakasıyla tarihinin en acı bilançolarından birini kaydetti.
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Son on yıldır sıcaklık kaynaklı ölümleri düzenli olarak izleyen enstitüye göre, bir önceki rekor 8 bin 900 can kaybıyla 2018 yılında yaşanmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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