Almanya’da 14.000 Kişi Sıcak Havadan Öldü: Avrupa'yı Teslim Alan Sıcak Hava Dalgasının Acı Bilançosu

Hava şartlarının şiddetine bağlı olarak bazı yıllarda 2 binin altına inen bu rakamlar, krizin dalgalı seyrini de gösteriyor. Ancak mesele yalnızca can kayıplarıyla sınırlı değil. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, bu yaz artan orman yangınları, düşen tarımsal üretim ve kargo gemilerinin rotası olan büyük nehirlerdeki tehlikeli su seviyeleriyle de mücadele etmek zorunda kaldı.

Yaşanan bu felaketler zinciri, hükümetin en üst kademelerinde de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) bakanlar, iklim krizinin artık inkar edilemez bir gerçekliğe dönüştüğünün altını çiziyor. SPD'li Çevre Bakanı Carsten Schneider, yerel yönetimlerin bu krizle daha etkin mücadele edebilmesi için mevcut yasaların yetersiz kaldığını belirterek, 'iklim uyumu ve doğayı koruma' kavramlarının Alman anayasasına derhal güvence altına alınarak eklenmesi gerektiğini savunuyor.