Erdoğan NATO Zirvesi’ne Katılan Liderlere Neden Tabanca Hediye Etti?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katılan liderlere özel üretim tabanca hediye etti. Hediye kutusunda liderlerin isminin özel olarak kazıldığı bir revolver ve yanında mermiler yer aldı. Ayrıca liderlerin silahı ülkelerine götürebilmeleri için ise ihracat belgeleri de ihmal edilmedi.
Hediye bir numaralı gündem haline gelirken 'Cumhurbaşkanı Erdoğan neden tabanca hediye etti?' sorusu merak edildi. Tabanca hediyesini analiz eden sosyal psikolog Britta Krahn, Erdoğan'ın ustaca sinyal verdiğini kaydetti.
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Erdoğan'ın ülke liderlerine özel üretim tabanca hediye etmesi oldukça ilgi çekti.
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Erdoğan neden silah hediye etti?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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