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Erdoğan NATO Zirvesi’ne Katılan Liderlere Neden Tabanca Hediye Etti?

Erdoğan NATO Zirvesi’ne Katılan Liderlere Neden Tabanca Hediye Etti?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.07.2026 - 14:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katılan liderlere özel üretim tabanca hediye etti. Hediye kutusunda liderlerin isminin özel olarak kazıldığı bir revolver ve yanında mermiler yer aldı. Ayrıca liderlerin silahı ülkelerine götürebilmeleri için ise ihracat belgeleri de ihmal edilmedi. 

Hediye bir numaralı gündem haline gelirken 'Cumhurbaşkanı Erdoğan neden tabanca hediye etti?' sorusu merak edildi. Tabanca hediyesini analiz eden sosyal psikolog Britta Krahn, Erdoğan'ın ustaca sinyal verdiğini kaydetti.

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Erdoğan'ın ülke liderlerine özel üretim tabanca hediye etmesi oldukça ilgi çekti.

Erdoğan'ın ülke liderlerine özel üretim tabanca hediye etmesi oldukça ilgi çekti.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katılan ülke liderleri Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği hediyeyle ayrıldı. Başkanlara isimlerinin özel olarak kazıldığı özel üretim revolver ve yanında mermiler hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi yerli ve yabancı basında büyük dikkat çekti. Ülke liderlerinin pek çoğu bu tabancayı müzede sergileyeceğini dile getirdi. 

Ancak hediye tabanca, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Herkes Erdoğan'ın neden tabanca hediye ettiğini merak etti. Bu merakı ise DW Türkçe'ye konuşan sosyal psikolog Britta Krahn giderdi.

Erdoğan neden silah hediye etti?

Erdoğan neden silah hediye etti?

Sosyal psikolog Britta Krahn'a aslında bu bir güç göstergesi. Bu tür hediyelerin 'provokatif hediyeler' olduğunu dile getiren Krahn, 'karşı tarafın sınırlarını sınayan bir güç oyunu' olarak nitelendirdi.

Krahn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nin ev sahibi olarak avantajlı konumunu güçlü sembolle ve bilinçli biçimde kullanmak istediğini kaydetti:

'Özetle alan kişi otomatik şekilde ve beklendiği ölçüde ancak zayıf bir diplomatik tepki gösterebileceği konuma itilmiş olur.'

Analiza göre hediyeyi veren kişi karşı tarafla olan ilişkisinde kendi konumunun ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu, ne kadar ileri gidebileceğini ve karşı tarafın tepkisinin nasıl olacağını test etmiş oluyor.

Bir nevi 'sınırların denendiği'ni vurgulayan sosyal psikolog, Erdoğan'ın bu sinyali 'ustaca' verdiğini de sözlerine ekledi. 

Krahn, 'Nihayetinde konuklarına somut olarak, 'Bunu yapabilirim (siz yapamazsınız) ve beni kimse durduramaz' mesajını iletmiş oldu' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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