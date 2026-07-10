Erdoğan NATO Zirvesi’ne Katılan Liderlere Neden Tabanca Hediye Etti?

Sosyal psikolog Britta Krahn'a aslında bu bir güç göstergesi. Bu tür hediyelerin 'provokatif hediyeler' olduğunu dile getiren Krahn, 'karşı tarafın sınırlarını sınayan bir güç oyunu' olarak nitelendirdi.

Krahn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nin ev sahibi olarak avantajlı konumunu güçlü sembolle ve bilinçli biçimde kullanmak istediğini kaydetti:

'Özetle alan kişi otomatik şekilde ve beklendiği ölçüde ancak zayıf bir diplomatik tepki gösterebileceği konuma itilmiş olur.'

Analiza göre hediyeyi veren kişi karşı tarafla olan ilişkisinde kendi konumunun ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu, ne kadar ileri gidebileceğini ve karşı tarafın tepkisinin nasıl olacağını test etmiş oluyor.

Bir nevi 'sınırların denendiği'ni vurgulayan sosyal psikolog, Erdoğan'ın bu sinyali 'ustaca' verdiğini de sözlerine ekledi.

Krahn, 'Nihayetinde konuklarına somut olarak, 'Bunu yapabilirim (siz yapamazsınız) ve beni kimse durduramaz' mesajını iletmiş oldu' dedi.