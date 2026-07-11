Çankaya Belediyesi'ne Operasyon Düzenlendi
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Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, X hesabından yaptığı açıklamada 'Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım' dedi.
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Çankaya Belediyesi'ne operasyon.
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den açıklama:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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