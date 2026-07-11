article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çankaya Belediyesi'ne Operasyon Düzenlendi

Çankaya Belediyesi'ne Operasyon Düzenlendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.07.2026 - 08:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, X hesabından yaptığı açıklamada 'Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çankaya Belediyesi'ne operasyon.

Çankaya Belediyesi'ne operasyon.

Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belediye binasına gelen emniyet güçleri, buradaki çeşitli birimlerde ve odalarda arama yaptı.

'CHP Özgür Ankara İl Örgütü' sosyal medya hesabı üzerinden 'acil' notuyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada şöyle denildi:

'Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankayamızın Belediye Başkanlığı’na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partililerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı; Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz.'

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den açıklama:

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den açıklama:
twitter.com

'Kıymetli Çankayalılar,

Sevgili yurttaşlarım;

Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz.

Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim. 

Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim.

Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın