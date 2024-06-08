Gamze Özçelik, Boşnak Asıllı Avustralyalı Aktör Reshad Strik ile Evlendi!
Gamze Özçelik, Boşnak Asıllı Avustralyalı Aktör Reshad Strik ile Evlendi!
Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi.
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Birçok başarılı projede yer alsa da Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep karakteri ile hafızalara kazınan Gamze Özçelik, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
2018 yılında kapanma kararı alan Özçelik, oyunculuk kariyerine de son vererek herkesi şaşırtmıştı hatırlarsanız. Daha sonra Umuda Koşanlar adında bir dernek kuran ve bu dernek ile binlerce insana yardım götüren Gamze Özçelik yaptığı yardımlar ile isminden söz ettirdi.
Ünlü isim bu sefer de evlilik haberi ile gündeme geldi! Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi.
İşte o anlar 👇🏻
İkilinin sevenlerinden tebrik mesajları da gecikmedi tabii. Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!
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