İsmail Hacıoğlu'nun Eski Aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz'ün Koyu Sohbeti "Konu Belli" Dedirtti!
İsmail Hacıoğlu'nun Eski Aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz'ün Koyu Sohbeti "Konu Belli" Dedirtti!
İsmail Hacıoğlu'nun bir dönem birlikte olduğu iki ünlü güzel Vildan Atasever ve Aslıhan gÜrbüz bir davette denk geldi. Eski aşkların koyu sohbeti sosyal medyada gündem oldu.
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Yer aldığı başarılı projeler ile isminden söz ettiren İsmail Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız ünlü oyuncu ilk evliliğini 2010 yılında ünlü güzel Vildan Atasever ile yapmış, ünlü çiftin ilişkisi 2015 yılında sona ermişti.
Daha sonra İsmail Hacıoğlu'nu Aslıhan Gürbüz ile görmüştük. Sık sık romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift herkesin beğenisini de toplamayı başarmıştı ki bu ilişki de çok uzun sürmedi. Ayrılığın sebebinin ise Gürbüz'ün evlilik ısrarlarına Hacıoğlu'nun yanaşmaması olduğu iddia edildi.
İki ilişkinin üzerinden de uzun zaman geçmişken İsmail Hacıoğlu'nun eski aşkları geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava'da denk geldi.
Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz'ün koyu sohbetini görenler ise sohbetin konusunu epey merak etti!
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