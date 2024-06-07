Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti: Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu'ndan İhanet İtirafı!
Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti: Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu'ndan İhanet İtirafı!
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları ile gündeme gelen Bahar dizisinin Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu'ndan ihanet itirafı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekran karşısına çıktığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden Bahar dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de şüphesiz ki Bahar ve Timur'un oğlu Aziz Uras'a hayat veren Demirhan Demircioğlu.
Daha önce "İçimizdeki Ateş" ve "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Bahar dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çekti desek yeri.
Ünlü oyuncu eski kız arkadaşını darp ettiği iddiaları ile de gündeme gelmiş ve hakkındaki iddialara "Kız arkadaşımla biz aynı taraftaydık. Bizi yıpratan bir süreçti, o yüzden açıklama yapmadım. Sanki kız arkadaşımla davalık olmuşuz gibi anlaşıldı ama öyle bir şey yok. Arkadaşlarımızla kalabalık bir eğlencenin içindeyken mekân sahipleriyle kendimizi bir kavga içinde bulduk. Darp edildik." cümleleriyle cevap vermişti.
Demircioğlu bu sefer de konuk olduğu Hakan Gence'nin programındaki ihanet açıklamaları ile gündeme geldi.
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın