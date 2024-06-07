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Bu Sefer Güldürmedi: Cem Yılmaz'ın Fuhuş Operasyonu Yorumundaki 'Cüce' Benzetmesi Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Bu Sefer Güldürmedi: Cem Yılmaz'ın Fuhuş Operasyonu Yorumundaki 'Cüce' Benzetmesi Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Cem Yılmaz
Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 22:15

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın X hesabından yaptığı fuhuş operasyonu yorumundaki 'cüce' benzetmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.

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Her lafı her adımı olay olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, göndermeli paylaşımları ile son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Her lafı her adımı olay olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, göndermeli paylaşımları ile son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü komedyen sadece gösterilerinde değil X hesabında da yaptığı esprileri ile öne çıkıyor.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü komedyen sadece gösterilerinde değil X hesabında da yaptığı esprileri ile öne çıkıyor.

Çoğu zaman takipçilerini kahkahaya boğan Cem Yılmaz, son paylaşımı ile ne yazık ki bu sefer güldüremedi. Bir fuhuş operasyonunu yorumlayan ünlü komedyenin 'cüce' benzetmesi ise çok eleştirildi.

Çoğu zaman takipçilerini kahkahaya boğan Cem Yılmaz, son paylaşımı ile ne yazık ki bu sefer güldüremedi. Bir fuhuş operasyonunu yorumlayan ünlü komedyenin 'cüce' benzetmesi ise çok eleştirildi.

İşte Cem Yılmaz'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Cem Yılmaz'ın paylaşımı 👇🏻
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Gelin, bir de ünlü komedyenin paylaşımına gelen tepkilere bakalım!

Gelin, bir de ünlü komedyenin paylaşımına gelen tepkilere bakalım!
twitter.com
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