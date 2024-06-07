Bu Sefer Güldürmedi: Cem Yılmaz'ın Fuhuş Operasyonu Yorumundaki 'Cüce' Benzetmesi Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Bu Sefer Güldürmedi: Cem Yılmaz'ın Fuhuş Operasyonu Yorumundaki 'Cüce' Benzetmesi Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın X hesabından yaptığı fuhuş operasyonu yorumundaki 'cüce' benzetmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her lafı her adımı olay olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, göndermeli paylaşımları ile son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü komedyen sadece gösterilerinde değil X hesabında da yaptığı esprileri ile öne çıkıyor.
Çoğu zaman takipçilerini kahkahaya boğan Cem Yılmaz, son paylaşımı ile ne yazık ki bu sefer güldüremedi. Bir fuhuş operasyonunu yorumlayan ünlü komedyenin 'cüce' benzetmesi ise çok eleştirildi.
İşte Cem Yılmaz'ın paylaşımı 👇🏻
Gelin, bir de ünlü komedyenin paylaşımına gelen tepkilere bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın