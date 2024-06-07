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Nurseli İdiz Hayatını Anlatan Filmde Oynamasını İstediği Ünlü İsmi Açıkladı!

Nurseli İdiz Hayatını Anlatan Filmde Oynamasını İstediği Ünlü İsmi Açıkladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 20:37

Nurseli İdiz, hayatı film olsa hangi ünlünün oynamasını isteyeceğini açıkladı!

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Ferhan Şensoy'un TRT'de yayınlanan Varsayalım İsmail dizisindeki "Sektirmez Hanım" olarak tanınan Nurseli İdiz, açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ferhan Şensoy'un TRT'de yayınlanan Varsayalım İsmail dizisindeki "Sektirmez Hanım" olarak tanınan Nurseli İdiz, açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu bu kez de bir röportajında hayatını anlatan filmde hangi ünlü ismin oynamasını istediğini açıkladı.

Ünlü oyuncu bu kez de bir röportajında hayatını anlatan filmde hangi ünlü ismin oynamasını istediğini açıkladı.

Demet Evgar'ın çok başarılı bir oyuncu olduğunu söyleyen İdiz, hayatını anlatan filmde de Evgar'ın oynamasını istediğini açıkladı.

Demet Evgar'ın çok başarılı bir oyuncu olduğunu söyleyen İdiz, hayatını anlatan filmde de Evgar'ın oynamasını istediğini açıkladı.

İşte o anlar 👇🏻

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