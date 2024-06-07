TikTok'ta Akım Başlatan Hadise'nin Üzgün Hallerini Paylaştığı Son Video "Hadise de Olsan Ağlıyorsun" Dedirtti
TikTok'ta Akım Başlatan Hadise'nin Üzgün Hallerini Paylaştığı Son Video "Hadise de Olsan Ağlıyorsun" Dedirtti
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Sesi, sahne şovları ve cesur kombinleri dahil attığı her adım olay olan Hadise, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile de sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.
Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Hadise, yeri geldiğinde en doğal hallerini de takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor biliyorsunuz ki. Hatta ünlü şarkıcı kadınları da bu konuda sık sık yüreklendiriyor.
Kendini her hali ile sevdiğini sık sık belirten Hadise, bu sefer de TikTok hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Kendi şarkısı ile ağladığı ve güçsüz olduğu anları editleyen Hadise TikTok'ta yeni bir akım başlattı!
Ünlü şarkıcı paylaşımına "Kendimi ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum…Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek ve görmek istiyorum. Her halimizle çok güzeliz… 🖤" notunu düşerek yine sevenlerini yüreklendirmeyi es geçmedi.
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin, ünlü şarkıcının TikTok paylaşımına kim ne yorum yapmış bir de ona bakalım!
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eycemen magazin sitesi oldu burası da aq
pesss pesss gerçekten varya popülerlik var para var mal var mülk var kısaca yok yok ama gündem olmak için elinizden gelmeyen bir bok yok yuhh yaaa ağlamak gi... Devamını Gör
Ben de üzgünüm sen de ses yok maalesef
ama gündem çabası var bak yeni akım başlatmış ses e gerek yok ki ağlaması yetti baksana🤭🤭