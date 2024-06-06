Var mı Yok mu Anlayamadık:Eşi Anıl Altan'la Boşanacağı İddia Edilen Pelin Akil Hamilelik İddialarını Yanıtladı
Var mı Yok mu Anlayamadık:Eşi Anıl Altan'la Boşanacağı İddia Edilen Pelin Akil Hamilelik İddialarını Yanıtladı
Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacağı iddiaları son dönemde gündemde biliyorsunuz ki. Çift sık sık birlikte görüntülense de aralarındaki gerilim sosyal medyada çok konuşuluyor. Ünlü isim bu sefer de hamilelik iddialarına verdiği garip yanıtla kafaları karıştırdı.
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Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu zamana kadar sosyal medyanın en sevdiği çiftlerden bir tanesiydi. Herkesi kendilerine hayran bırakan çiftimize nazar mı değdi bilmiyoruz ama birden "Anıl Altan ve Pelin Akil boşanıyor" iddiaları sosyal medyayı salladı.
Çift iddiaların ardından her birlikte görüntülendiğinde "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an." dese de maalesef bu açıklama kimseye geçmedi.
Son sosyal medya paylaşımına düştüğü notta hamilelik iddialarına hem kesin yanıt veren hem açık kapı bırakan Pelin Akil kafaları iyice karıştırdı.
İşte Pelin Akil'in açıklaması 👇🏻
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