Var mı Yok mu Anlayamadık:Eşi Anıl Altan'la Boşanacağı İddia Edilen Pelin Akil Hamilelik İddialarını Yanıtladı

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacağı iddiaları son dönemde gündemde biliyorsunuz ki. Çift sık sık birlikte görüntülense de aralarındaki gerilim sosyal medyada çok konuşuluyor. Ünlü isim bu sefer de hamilelik iddialarına verdiği garip yanıtla kafaları karıştırdı.